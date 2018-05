Appalti per la sanità digitale, intesa tra Regione e So.Re.Sa.

AgID, Regione Campania e So.Re.Sa. S.p.A., Società regionale campana per la Sanità, hanno firmato un protocollo d’intesa per accelerare il processo di digitalizzazione dei servizi del territorio attraverso gli appalti d’innovazione e pre commerciali, in particolare nel settore Ict e della sanità digitale. “Obiettivo dell’accordo, in coerenza con il Piano triennale per l’Informatica nella pubblica amministrazione e con il Programma operativo Fesr 2014-20 – si legge nella nota – è quello di potenziare la capacità della Regione Campania nell’utilizzo strategico degli appalti per l’innovazione della Pa, in particolare nel settore dell’Ict e della sanità digitale e di potenziare i percorsi di open innovation che mettono in relazione domanda di innovazione dei grandi operatori industriali e l’offerta delle start up innovative e delle Pmi presenti sul territorio. Sulla base di questo protocollo, che ha durata quinquennale, verranno poi stipulate apposite convenzioni operative, due delle quali già in corso di realizzazione. Gli appalti d’innovazione e pre commerciali garantiscono alla amministrazione la possibilità di acquisire soluzioni innovative attraverso un dialogo aperto con il mercato e con il mondo della ricerca, permettendo procedure di acquisto più agili e tagliate sulle esigenze del committente, nonché risparmi di spesa”.