Appalti, subappalti e responsabilità solidale, un modello unico: la proposta dell’Accademia Italiana Qualità della Vita

di Domenico Esposito*
Negli appalti, pubblici e privati, la catena di fornitura non può diventare
un’area grigia dove i profitti restano “in alto” e le responsabilità ricadono solo sugli
ultimi anelli. È da questa constatazione che nasce la proposta dell’Accademia Italiana
Qualità della Vita: un modello operativo unico su appalti, subappalti e responsabilità
solidale, pensato per rendere verificabile la coerenza tra profitto, tutela del lavoro e diritti
dei consumatori.
L’Accademia Italiana Qualità della Vita richiama un punto centrale: se un soggetto opera
“sotto un marchio”, quel marchio non può cavarsela con il “non sapevamo”. La
responsabilità solidale del committente – e, nel pubblico, l’obbligo di controllo della
stazione appaltante – deve tradursi in governance concreta: qualificazione rigorosa dei
partner, trasparenza su ogni subaffidamento, controlli periodici proporzionati al rischio e
meccanismi di sanzione rapidi quando emergono irregolarità.
Il modello si articola in quattro passaggi: verifica ex ante e mappatura della filiera (chi fa
cosa, dove e con quali subappalti), clausole contrattuali che rendano tracciabili
responsabilità e flussi operativi, un piano di monitoraggio “risk based” durante
l’esecuzione (documentale e sul campo), e una gestione delle non conformità a scalare:
dalla correzione immediata alla sospensione dei pagamenti, fino alla sostituzione del
subappaltatore o alla risoluzione nei casi più gravi.
La proposta nasce anche da esperienze diffuse e quotidiane: chi di noi non ha ricevuto,
almeno una volta, un’attivazione non richiesta, un cambio di contratto poco chiaro o una
vendita aggressiva nel settore telefonia o energia, con rimpalli di responsabilità tra call
center, agenti e società terze? E, all’altro estremo della filiera, sono ormai noti i casi in cui
dietro grandi marchi – dalla logistica ai servizi fino alla moda – emergono subappalti
opachi e lavoro sfruttato, spesso a danno di lavoratori stranieri privi di tutele e diritti
effettivi.
Per l’Accademia Italiana Qualità della Vita il punto non è “criminalizzare” le filiere, ma
renderle governabili e giuste: se un sistema produce valore economico, deve produrre
anche responsabilità misurabile. In sintesi, la filiera va regolata e controllata senza
scorciatoie: “non è un nostro dipendente” non può diventare il varco attraverso cui
passano truffe, malservizi o sfruttamento.
*presidente dell’Accademia Italiana Qualità della vita