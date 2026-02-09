Appalti, subappalti e responsabilità solidale, un modello unico: la proposta dell’Accademia Italiana Qualità della Vita

di Domenico Esposito*

Negli appalti, pubblici e privati, la catena di fornitura non può diventare

un’area grigia dove i profitti restano “in alto” e le responsabilità ricadono solo sugli

ultimi anelli. È da questa constatazione che nasce la proposta dell’Accademia Italiana

Qualità della Vita: un modello operativo unico su appalti, subappalti e responsabilità

solidale, pensato per rendere verificabile la coerenza tra profitto, tutela del lavoro e diritti

dei consumatori.

L’Accademia Italiana Qualità della Vita richiama un punto centrale: se un soggetto opera

“sotto un marchio”, quel marchio non può cavarsela con il “non sapevamo”. La

responsabilità solidale del committente – e, nel pubblico, l’obbligo di controllo della

stazione appaltante – deve tradursi in governance concreta: qualificazione rigorosa dei

partner, trasparenza su ogni subaffidamento, controlli periodici proporzionati al rischio e

meccanismi di sanzione rapidi quando emergono irregolarità.

Il modello si articola in quattro passaggi: verifica ex ante e mappatura della filiera (chi fa

cosa, dove e con quali subappalti), clausole contrattuali che rendano tracciabili

responsabilità e flussi operativi, un piano di monitoraggio “risk based” durante

l’esecuzione (documentale e sul campo), e una gestione delle non conformità a scalare:

dalla correzione immediata alla sospensione dei pagamenti, fino alla sostituzione del

subappaltatore o alla risoluzione nei casi più gravi.

La proposta nasce anche da esperienze diffuse e quotidiane: chi di noi non ha ricevuto,

almeno una volta, un’attivazione non richiesta, un cambio di contratto poco chiaro o una

vendita aggressiva nel settore telefonia o energia, con rimpalli di responsabilità tra call

center, agenti e società terze? E, all’altro estremo della filiera, sono ormai noti i casi in cui

dietro grandi marchi – dalla logistica ai servizi fino alla moda – emergono subappalti

opachi e lavoro sfruttato, spesso a danno di lavoratori stranieri privi di tutele e diritti

effettivi.

Per l’Accademia Italiana Qualità della Vita il punto non è “criminalizzare” le filiere, ma

renderle governabili e giuste: se un sistema produce valore economico, deve produrre

anche responsabilità misurabile. In sintesi, la filiera va regolata e controllata senza

scorciatoie: “non è un nostro dipendente” non può diventare il varco attraverso cui

passano truffe, malservizi o sfruttamento.

*presidente dell’Accademia Italiana Qualità della vita