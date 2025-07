Appalti truccati a Sorrento: tra gli arrestati l’ex sindaco Massimo Coppola

C’è anche l’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola tra i destinatari dell’ordinanza eseguita oggi dalla Guardia di Finanza del gruppo di Torre Annunziata che dispone l’arresto, in carcere o ai domiciliari, per 16 persone indagate, a vario titolo, di corruzione, peculato e turbata libertà degli incanti relativi ad appalti pubblici aggiudicati dal Comune di Sorrento. Coppola era stato arrestato in flagranza a maggio scorso, sorpreso dai finanzieri mentre intascava una mazzetta di 6mila euro insieme a un suo collaboratore e componente dello staff personale, Francesco Di Maio. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, i 6mila euro erano una tranche della somma complessiva di 120mila euro pattuita con un imprenditore per l’aggiudicazione di un appalto per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica per il periodo 2023-2026. Lo stesso imprenditore, secondo quanto poi emerso dalle indagini, in precedenza avrebbe corrisposto ad entrambi, in più soluzioni, la somma complessiva di 50mila euro in contanti per l’aggiudicazione di un altro appalto da parte del Comune di Sorrento, relativo al servizio di ottimizzazione e miglioramento dell’asilo nido comunale per il triennio scolastico 2022-2025. Il 21 maggio scorso i finanzieri hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare, locale e informatica nei confronti di 22 persone, tra cui il sindaco di Sorrento, trovando nella sua abitazione oltre 34mila euro in contanti.

Nella stessa occasione è stato eseguito un sequestro anche nei confronti di Raffaele Guida, in arte “Lello il sensitivo”, cartomante noto per le sue apparizioni nelle tv locali e ritenuto dalla Procura fiduciario e referente del sindaco nei rapporti, anche illeciti, intrattenuti con gli imprenditori. Nel suo caso i finanzieri hanno trovato 167mila euro in contanti in un incavo di un tavolo da biliardo nella sua abitazione. Dopo l’arresto di fine maggio, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha subito sospeso Massimo Coppola dalle funzioni di sindaco di Sorrento. Il 28 maggio, a seguito delle dimissioni dalla carica di 11 consiglieri comunali, il prefetto ha sospeso il Consiglio comunale di Sorrento e nominato commissario prefettizio Rosalba Scialla, incaricandola della provvisoria amministrazione dell’ente e avviando nel contempo la procedura di scioglimento dell’organo consiliare. Questa mattina alle 11.30 il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, terrà una conferenza stampa insieme ai comandanti regionale della Campania, provinciale di Napoli e del gruppo di Torre Annunziata della Guardia di Finanza per approfondire i fatti oggetto dell’ordinanza eseguita questa mattina.