Appartamenti in vendita a Bologna: media prezzo e quartieri su cui investire

Torna a crescere il mercato immobiliare in Italia con alcune città che fanno da traino per un comparto da troppo tempo condizionato dalla crisi economica. In questo periodo storico la città di Bologna è quella ad aver avuto il maggior incremento nell’ultimo anno.

Cercare appartamenti in vendita a Bologna è molto semplice. Nella città falsinea si registra un orientamento verso le abitazioni di media dimensione, sia al centro della città che nelle zone periferiche. Negli ultimi anni, inoltre, si è avuta una accentuazione della propensione per l’acquisto di abitazioni di piccole dimensioni (17% contro l’8% dell’Italia) e ubicate nelle zone semi centrali (19% contro il 4% dell’Italia). Per quanto riguarda, invece, lo stato di manutenzione si rileva una minore propensione al nuovo nella provincia bolognese (11% del totale rispetto al dato complessivo nazionale che risulta pari al 15%).

Nella città il quartiere con il maggior numero di immobili è Porto-Saragozza (quasi 76.000 unità immobiliari nel 2018), seguito da Santo Stefano (circa 74.000) e da San Donato-San Vitale (circa 67.000 unità), mentre il quartiere con il minor numero di immobili è Savena (poco più di 57.000).

In città sono presenti circa 24.527 annunci immobiliari, di cui 17.220 in vendita e 7.307 in affitto. Secondo i dati dell’OMI, il prezzo degli appartamenti nelle diverse (34) zone a Bologna è compreso in tutta la città tra 1.650 €/m² e 4.850 €/m² per la compravendita e tra 5,1 €/m² mese e 12,1 €/m² mese per quanto riguarda le locazioni.

Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (2.900 €/m²) è di circa il 63% superiore alla quotazione media regionale, pari a 1.750 €/m² ed è anche di circa il 32% superiore alla quotazione media provinciale (2.200 €/m²).

Tra questi la zona Pilastro, con un prezzo medio di 2000 euro a metro quadrato, è la più economica, mentre raggiunge le quotazioni più elevate la zona Colli (3.750 €/m²).

Secondo l’OMI, per le compravendite la zona R4 (AGRICOLA SUD) è quella con le quotazioni più alte (fino a circa 4.850 €/m²), mentre al contrario la zona D9 (MARCO POLO- PESCAROLA) si caratterizza per i valori più bassi (a partire da 1.650 €/m²).

Generalmente le zone migliori dove acquistare casa sono San Donato, Pilastro a quella dei Colli; dall’aria Toscana, Savena alla Bolognina, passando per Costa, Saffi, Saragozza, Mazzini e via dicendo. Molto ambito è il quartiere Savena che si trova lungo il corso del fiume Savena, da cui prende il nome, zona molto tranquilla dove vivere, essendo in una posizione “strategica”: non troppo distante dal cuore della città, sia in macchina sia in autobus, in quanto zona bene servita, è raggiungibile in pochi minuti il centro storico; allo stesso tempo è distante abbastanza da non essere nel pieno caos della città.

Il mercato immobiliare, così come avviene un po’ in tutte le grandi città italiane, è sempre molto attivo. Nonostante negli ultimi anni è sempre più difficile richiedere un mutuo, l’acquisto della casa è la soluzione che viene più spesso scelta dalle famiglie italiane