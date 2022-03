Appello alla pace, “Amici di Papa Francesco” lancia #Allone

Per ringraziare Papa Francesco, in vista del secondo anniversario della preghiera per il mondo, quando si era tutti fermi per la pandemia, il Comitato Fondatore di Amici di Papa Francesco lancia #allone, che supera alone, lo rafforza e lo trasforma in un collettivo che guarda al Papa, alla Speranza di un mondo di Pace. “A due anni dall’incubo della pandemia ci ritroviamo in guerra. Ieri come oggi il mondo trema. Ha paura. Si scopre solo. Eppure la Voce che si leva e i gesti che si attendono da Francesco sono gli unici in grado di parlare a ciascuno, ai lontani, a tutte le parti in causa” si legge nel documento di nascita dell’associazione che oggi lancia la campagna social. “Abbiamo ideato #Allone assieme a Massimiliano Giuseppe Falcone, rendendolo così subito internazionale, per coinvolgere e rendere consapevole il popolo social rispetto al difficile momento che attraversiamo e tributare a Francesco quel sostegno, ringraziamento e preghiera che merita l’unico leader al mondo ascoltato da tutti” dichiara Massimo Lucidi segretario di “Amici di Papa Francesco”. “Amici di Papa Francesco” è l’originale sodalizio, nato oltre l’impegno professionale (e persino istituzionale) di ciascuno, per promuovere la cultura della pace e della fratellanza tra i Popoli. Soci fondatori: Ezio Bonanni, Massimiliano Falcone, Grazia Francescato, Maura Gentile, Adriano Ieva, Massimo Lucidi, Roberto Pellegrini, Romano Lino Solai.