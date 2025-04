Appello delle associazioni della filiera turistica della penisola sorrentina sull’accessibilità

Le associazioni della filiera turistica hanno rivolto un accorato appello al vice sindaco di Sorrento Paolo Pane, nonché Assessore al Turismo del Comune di Sorrento, sulla necessità improrogabile di costituire i Tre Tavoli Operativi per affrontare la drammatica priorità dell’ accessibilità in Penisola Sorrentina.

Dall’ incontro periodico di Aprile tra le associazioni della filiera turistica è stato confermato che la priorità assoluta del territorio è relativa appunto alla accessibilità in Penisola Sorrentina.

Si intravede nella stagione turistica che sta cominciando una situazione disperata sia per il traffico stradale sia per il servizio ferroviario.

Una situazione insostenibile, addirittura peggiore degli anni scorsi.

Da mesi e mesi il Tavolo Accessibilità in Penisola Sorrentina costituito in Prefettura non si riunisce .

Né è sollecitato dalle Istituzioni locali.

Come da tempo si evidenzia, un problema non può essere risolto se non affrontato.

E attualmente l’ accessibilità in Penisola Sorrentina non viene affrontata, con metodo, in alcuna sede preposta.

Eppure ci sono proposte da analizzare e discutere come dimostrato nei primi incontri al Tavolo in Prefettura ( ad esempio rendere immediatamente operativa la Metropolitana Sorrentina )

Per questo è stato chiesto al vicedindaco Paolo Pane di farsi promotore con i Comuni della Penisola Sorrentina per costituire a Sorrento i 3 tavoli operativi ( Strada- Ferrovia- Mare) da riunire a Sorrento periodicamente con il coinvolgimento dei rappresentanti istituzionali, rappresentanti associativi, esperti, società di trasporto per analizzare, valutare, proporre, monitorare proposte di breve , medio e lungo periodo.

Proposte sia relative al traffico interno sia relative all’ accessibilità in Penisola.

Solo attraverso un impegno metodologico si può affrontare una questione così complessa..

Non farlo significherebbe lasciare le cose come stanno con conseguenze gravissime.

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Vincenzo Ercolano

Presidente Confcommercio Sorrento

Gino Acampora

Presidente Agenzie Viaggio Penisola Sorrentina

Mario Colonna

Vice Presidente Sezione Turismo Confindustria Napoli

Giovanni Rosina

Presidente Atex Sorrento

Mauro di Maio

Presidente Chiavi D’Oro

Mariano Somma

Presidente Ex Sa

Emilia Pollio

Presidente Associazione Piano Extra

Antonio Russo

Presidente Confcommercio Piano