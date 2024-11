Appello di Pecoraro Scanio: fermare emorragia delle giovani intelligenze

Con la manovra il governo aiuti giovani e innovatori a restare in Italia

Milano, 7 nov. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital, già ministro dell’ambiente lancia da Milano un appello a governo e parlamento. “Giovani innovatori e startupper lasciano l’Italia. Qui le imprese investono in startup il 40% meno della media europea e costi e ostacoli burocratici per giovani imprese aumentano invece che diminuire. Occorre fermare questa emorragia di intelligenze e competenze. Già nella legge di bilancio governo e parlamento aiutino i giovani e gli innovatori a restare in Italia. E si dia seguito concreto agli ordini del giorno già approvati lo scorso anno per un’efficace educazione e formazione Ecodigital in scuole, comuni e imprese”.Se ne parlerà proprio domattina dalle 10,30 ad Ecomondo a Rimini al convegno promosso dalla fondazione Univerde su “Amministrazioni locali, transizione Energetica e Ecodigital: Best Practice e opportunità” con imprese come Renexia,AlmaViva e NewEnergy, rete dei comuni sostenibili, sindaci e esperti. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming da Radio Radicale .