Sviluppo Italia e Appennino centrale sperimentano nuovi strumenti per rafforzare la formazione dei giovani

Il Commissario straordinario al sisma 2016 e Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro, sperimentano nell’Appennino centrale nuovi strumenti per rafforzare la formazione dei giovani e per promuovere la crescita del lavoro, attraverso un efficace incrocio tra la domanda e l’offerta.

Le novità introdotte nel cratere sisma 2016 (un’area di 8 mila chilometri quadrati nella quale risiedono circa 600 mila abitanti) saranno presentate alla stampa martedì 18 marzo, alle ore 10.30, presso la – Sala delle Colonne, nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il Commissario Straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, e il Presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare l’attivazione di una serie di misure concrete per il rafforzamento dei servizi di orientamento e accompagnamento rivolto ai diversi soggetti della formazione professionale, dell’istruzione secondaria e universitaria. A questa iniziativa si aggancia l’avvio della piattaforma innovativa Labour Market Intelligence “Area Cratere del Sisma 2016”, che consentirà di consultare i principali dati demografici e del mercato del lavoro in ciascuno dei 138 comuni del cratere.