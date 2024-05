Appiccarono il fuoco al bosco degli Astroni, arrestati con l’accusa di disastro ambientale

Nell’estate del 2022 fecero esplodere dei fuochi pirotecnici in un area adibita a parcheggio, non chiamarono i soccorsi per le fiamme che si sprigionarono e l’incendio che si propagò distrusse 40 ettari di vegetazione, otto dei quali all’interno della Riserva Naturale Oasi Wwf “Cratere degli Astron”. Per questo due persone, grazie alle indagini del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli del Gruppo Carabinieri Forestale, sono ora agli arresti domiciliari, e destinatari di un sequestro preventivo. Sono accusate di incendio boschivo, disastro ambientale e distruzione di beni paesaggistici e di habitat naturale di interesse comunitario. E’ accaduto tutto nella notte tra il 31 luglio ed il 1 agosto 2022; protagonisti due uomini, un 36enne e un 61enne residenti in NAPOLI, quest’ultimo gestore di un ristorante a ridosso dell’area boscata. Le fiamme colpirono vegetazione arbustiva ed arborea, quest’ultima costituita da lecceta, specie protette, perché considerate habitat di interesse comunitario. Il Wwf Italia, che provvede alla gestione della Riserva Naturale dello Stato, tramite consulenza tecnica, di supporto per le valutazioni della Procura, ha stimato che gli interventi da attuare per il soprassuolo arboreo danneggiato è pari al 90% del totale degli alberi, interventi necessari a ripristinare l’equilibrio ecosistemico nella zona percorsa dal fuoco. L’individuazione dei responsabili è stata raggiunta grazie alle indagini dei carabinieri ma anche all’apporto fornito dai cittadini della zona i quali, accortisi delle fiamme, hanno fornito alla polizia giudiziaria importanti indizi per la loro individuazione.