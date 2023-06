Apple, arriva Vision Pro: nuovo visore per la realtà aumentata

(Adnkronos) – “Oggi è arrivato l’inizio di una nuova era per l’informatica”. Ad affermarlo è il Ceo di Apple, Tim Cook presentando l’Apple Vision Pro, il nuovo visore per la realtà virtuale e aumentata. “Proprio come il Mac ci ha introdotto al personal computing e l’iPhone ci ha introdotto al mobile computing, Apple Vision Pro ci introduce allo spatial computing. Costruito su decenni di innovazione Apple, Vision Pro è avanti anni ed è diverso rispetto a qualsiasi altra cosa creata prima, con un nuovo rivoluzionario sistema di input e migliaia di innovazioni rivoluzionarie. Fa vivere esperienze incredibili per i nostri utenti e nuove entusiasmanti opportunità per i nostri sviluppatori”, ha spiegato Cook.

Il prezzo di Apple Vision Pro parte da 3.499 dollari e sarà disponibile all’inizio del prossimo anno negli Stati Uniti, altri paesi che si aggiungeranno nel corso del 2024.

Con Apple Vision Pro per gli utenti sarà possibile interagire con voce, occhi e mani in modo naturale, sia per l’intrattenimento che per il lavoro. “Attraverso una stretta integrazione di hardware e software – commenta Mike Rockwell, Vice President Technology Development Group di Apple-, abbiamo progettato un computer spaziale autonomo in un fattore di forma indossabile compatto che è il dispositivo elettronico personale più avanzato di sempre”.