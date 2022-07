Apple, ecco Lockdown, la modalità isolamento (su mac e iPhone) contro gli spyware, anche i più sofisticati

Si chiama Lockdown mode, in italiano potrebbe tradursi con “modalita’ isolamento”, ed e’ la nuova funzione annunciata da Apple per il prossimo autunno. Servira’, nelle intenzioni, a difendere iPhone, iPad e il sistema operativo MacOS Ventura dagli spyware piu’ sofisticati, quelli cioe’ venduti dalle aziende ai governi. “Attacchi informatici altamente mirati vengono compiuti da parte di societa’ private che sviluppano spyware mercenario sponsorizzato dallo stato” ha precisato Cupertino, che ha chiamato ad esempio quelli sortiti (attraverso lo spyware Pegasus) dalla societa’ israeliana NSO Group, che Apple ha anche citato in giudizio. Un servizio adatto per quegli utenti che per la loro attivita’ o per il loro status possono essere bersaglio di spyware. “Un livello di sicurezza estremo progettato per un numero molto ristretto di utenti che affrontano minacce gravi e mirate” ha fatto sapere Cupertino. Lockdown mode di fatto riduce la superficie di attacco e disabilita’ alcune funzioni: nell’app Messaggi viene bloccata la maggior parte degli allegati, la compilazione JavaScript JIT sono disabilitate durante la navigazione, gli inviti e le richieste di servizi in entrata, incluse le chiamate FaceTime, sono bloccati, le connessioni via cavo a computer o accessori sono bloccate quando l’iPhone e’ bloccato.

La societa’ ha dichiarato che tutte queste protezioni saranno attive quando verra’ lanciata la modalita’ di blocco. Apple ha detto anche che il suo programma Security Bounty sara’ ampliato. I ricercatori che trovano punti deboli nella modalita’ di blocco e aiutano Apple a renderla piu’ sicura avranno diritto a premi fino a 2 milioni di dollari. “Apple produce i dispositivi mobili piu’ sicuri sul mercato. La modalita’ di blocco e’ una funzionalita’ rivoluzionaria che riflette il nostro impegno incrollabile nel proteggere gli utenti anche dagli attacchi piu’ rari e sofisticati” ha dichiarato Ivan Krstic, responsabile dell’ingegneria e dell’architettura della sicurezza di Apple. “Sebbene la stragrande maggioranza degli utenti non sara’ mai vittima di attacchi informatici altamente mirati, lavoreremo instancabilmente per proteggere il piccolo numero di utenti che lo sono. Cio’ include continuare a progettare difese specifiche per questi utenti, oltre a supportare ricercatori e organizzazioni di tutto il mondo che svolgono un lavoro di fondamentale importanza nell’esporre le aziende mercenarie che creano questi attacchi digitali”.