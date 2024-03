Apple in trattative con Alphabet per licenza Gemini IA su iPhone

New York, 18 mar. (askanews) – Secondo l’agenzia Bloomberg, Apple è in trattative con Google, di proprietà di Alphabet, per concedere al produttore di iPhone la licenza e integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini all’interno degli apparecchi. Gemini è la suite di strumenti di intelligenza artificiale generativa di Google, che va dai chatbot agli assistenti di codifica.

Secondo le fonti di Bloomberg i due giganti della tecnologia sono “in trattative attive” affinché Gemini abiliti alcune nuove funzionalità che saranno disponibili sul software di iPhone entro la fine dell’anno.

Apple potrebbe lanciare iOS 18, il suo ultimo sistema operativo per iPhone, già alla conferenza mondiale degli sviluppatori di giugno. La società di Cupertino avrebbe aperto anche un tavolo con OpenAI, sull’utilizzo dei suoi modelli.