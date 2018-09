Apple, sale l’attesa per i nuovi iPhone: in rete spuntano le foto

Mancano pochi giorni al lancio dei nuovi iPhone e puntualmente in rete cresce il tam tam su caratteristiche, colori e prezzi. Mentre un dipendente di Walmart, una nota catena di negozi americana, ha incautamente pubblicato la cover di uno dei dispositivi svelando in pratica il design. E sembra quasi certo l’arrivo anche di un nuova versione dell’Apple Watch, l’orologio smart della Mela. I riflettori si accenderanno il 12 settembre, alle 19 ora italiana, allo Steve Jobs Theatre nel quartier generale di Cupertino, in California. Stando agli ultimi ‘rumors’, sembra quasi certo che gli smartphone saranno tre. Due iPhone con schermo Oled, piu’ luminosi, che si chiameranno ‘iPhone Xs’ e ‘iPhone Xs Max’, rispettivamente con display da 5,8 e 6,5 pollici. Sul terzo iPhone c’e’ incertezza sul nome: potrebbe chiamarsi ‘9’, essere la naturale evoluzione dell’iPhone X presentato lo scorso anno e avere un prezzo piu’ basso degli altri modelli, ma uno schermo da 6,1 pollici ed Lcd, con contrasti meno definiti. Smartphone a parte, sul palco dello Steve Jobs Theatres i dovrebbe vedere anche la quarta generazione di Apple Watch, con uno schermo piu’ grande del 15% rispetto ai predecessori, una maggiore durata della batteria e migliori capacita’ di monitorare la salute. E poi i nuovi auricolari AirPods, con il supporto all’assistente vocale Siri, e un tappetino per la ricarica senza fili di tutti i gadget della Mela.