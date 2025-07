AppLi, avvicinare i giovani Neet al lavoro: entra in campo l’assistente virtuale

L’intelligenza artificiale che non toglie lavoro agli esseri umani, ma aiuta a trovarlo. A partire dalle persone più fragili, un milione e quattrocentomila ragazzi tra i 15 e i 29 anni fuori dal mondo della formazione e da quello del lavoro. È questa la scommessa di AppLi, – Assistente personale per il lavoro in Italia, un progetto digitale promosso dal ministero del Lavoro che partirà da settembre per i primi 120 mila giovani Neet (Not in education, employment o training). Il link per accedere andrà richiesto nei centri per l’impiego. Dove non sono riusciti famiglie, amici o professori, tenta ora un “virtual coach” che punta a avvicinare questi ragazzi al mondo del lavoro guidandoli verso i percorsi formativi e occupazionali richiesti dal mercato. Offre un orientamento su misura e aiuto per scrivere curriculum e lettere di presentazione, oltre alla possibilità di simulare colloqui di lavoro e accedere a corsi di micro-apprendimento e quiz. Le prime sperimentazioni del progetto hanno coinvolto 2 mila ragazzi che hanno interagito con la chatbox con ia generativa “cuore” della piattaforma, una specie di ChatGpt per i Neet, attiva in sei lingue. “Ciao, sono Appli, il tuo coach virtuale. Sono qui per aiutarti a trovare il tuo posto nel mondo del lavoro e a definire un percorso su misura per te”, è il messaggio di benvenuto apparso in una simulazione. Un’utente, Anastasia, ha raccontato durante la conferenza di presentazione: “Mi ha aiutato davvero tanto”, a preparare curriculum mirati e simulare i colloqui per posti specifici. “Ormai è un grande lavoro cercare lavoro”, ha detto. “AppLi prende questi ragazzi per mano. Cerchiamo di fare in modo che che salgano a bordo, non secondo le nostre regole, ma tenendo in considerazione i loro desiderata e i loro talenti”, ha dichiarato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, presentando un’iniziativa che secondo lei “non ha eguali” in Europa e nel mondo. Il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, ha spiegato che “AppLi è un vero e proprio coach virtuale capace di parlare il linguaggio degli utenti e così colmare, non solo il divario tecnologico, ma anche quello di fiducia tra istituzioni e cittadini”. Scettici i sindacati. “Per affrontare un fenomeno così delicato come quello dei Neet, non basta un’assistenza virtuale”, ha osservato il segretario generale della Fp Cgil, Federico Bozzanca. La presa in carico di questi ragazzi va fatta da persone “in carne ed ossa”. La segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, e la segretaria generale della Uil Fpl, Rita Longobardi, hanno chiesto l’apertura immediata di un tavolo di confronto. “L’innovazione – hanno detto – deve essere partecipata, trasparente e costruita insieme a chi lavora ogni giorno per garantire l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani”.