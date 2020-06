Applicazioni immancabili per amanti della lettura

Negli ultimi mesi potresti aver ritrovato la passione per la lettura o, se eri già un accanito lettore, avrai avuto ancora più tempo da dedicare alla tua passione.

Oggi ti vogliamo presentare alcune applicazioni per smartphone o tablet con cui leggere, comprare, scaricare o catalogare libri elettronici, meglio conosciuti come ebook.

Non stupisce che poco a poco persino la lettura stia diventando qualcosa che appartiene all'ambito delle nuove tecnologie; oggigiorno facciamo praticamente tutto con lo smartphone. Dall'imparare una lingua al leggere la pagella dei nostri figli o sapere che tempo farà durante tutta la settimana. È innegabile che le nuove tecnologie fanno parte della nostra vita quotidiana.

Allora, vediamo una carrellata di app imperdibili per gli amanti della lettura, pronto a scaricare quelle che ti mancano?

Goodreads

Non è uno strumento per leggere libri o per acquistare ebook in pochi click ma un enorme database in cui troverai immagazzinati praticamente tutti i libri del mondo e recensiti da chi li ha già letti. Persino tu potrai creare il tuo profilo e scrivere le review che vuoi. Si tratta di una sorta di social network per lettori dove potrai creare liste dei libri letti, di quelli che stai leggendo e dei prossimi che vorresti iniziare. Inoltre potrai seguire i profili delle persone i cui gusti in fatto di lettura ti sembrano interessanti. All’inizio dell’anno potrai decidere un obiettivo e definire quanti libri vorresti terminare in dodici mesi, un contatore ti dirà a che punto sei rispetto al tuo “goal”.

Aldiko Book Reader

Un’app semplice che non è di certo famosa per avere un catalogo ricchissimo anche se offre libri in varie lingue. Il suo punto di forza è l’interfaccia che rende facile gestire e leggere la collezione di libri acquistati o che si trovano gratuitamente. Permette inoltre di caricare qualsiasi opera di cui si è già in possesso in formato PFD o ePub. La varietà di libri gratuiti non è niente male e ricca di classici.

Amazon Kindle

È impossibile parlare di una lista di app di lettura senza inserire questa. Amazon è la più grande piattaforma di distribuzione di libri elettronici del mondo, sia gratuiti che a pagamento grazie al grande potenziale dei dispositivi Kindle. Tuttavia esiste anche l’app per smartphone con cui si possono leggere i libri digitali acquistati su Amazon.

Google Play Books

Un altro leader del settore per i dispositivi Android che spesso l’hanno installata di default. Vanta un’enorme raccolta di libri sia gratuiti che a pagamento che permette inoltre di caricare altri testi in formato digitale grazie allo spazio di immagazzinamento online.

Comicrack

Quando parliamo di lettura non possiamo lasciare da parte le graphic novel, anche dette fumetti o comic. Quest’app è forse la migliore della sua categoria e permette di leggere i comic in formato PDF e CBR oltre a quello proprio dell’app stessa. Possiamo controllare a che punto siamo arrivati di un libro e assegnare diversi gesti tattili sullo schermo per realizzare varie azioni oltre che sincronizzare la nostra biblioteca anche in remoto.