Apprendistato professionalizzante, via ai primi 369 progetti. Marciani: Supportiamo i giovani

È stato approvato dalla giunta regionale della Campania l’elenco dei primi 369 progetti ammessi a finanziamento che permetteranno ad oltre 400 ragazzi e ragazze fino ai 29 anni di poter svolgere percorsi di apprendistato professionalizzante, utili anche per il conseguimento di qualifiche professionali. “L’obiettivo del progetto – dichiara l’assessore alla formazione e pari opportunità Chiara Marciani – è quello di supportare, allo stesso tempo, sia la formazione che l’assunzione dei giovani della nostra Regione, sviluppando le loro competenze e contribuendo a migliorare la capacità delle aziende di accogliere, affiancare, formare e inserire all’interno dei processi produttivi i giovani in apprendistato”. In questi progetti la formazione svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro è integrata dall’offerta formativa disciplinata dalla Regione relativamente a competenze di base e trasversali. “Si tratta quindi – specifica l’assessore Marciani – di percorsi, con una durata anche triennale, che offrono una importante opportunità formativa, strettamente legata alle esigenze del mondo del lavoro, rappresentando per le aziende una modalità fondamentale per formare nel modo più funzionale alle attività aziendali”.