Approdi d’Autore torna a Forio: oltre 30 partecipanti e premi speciali alla XXII edizione

Torna uno degli appuntamenti letterari più attesi del Sud Italia. Sabato 4 luglio, alle ore 20, la suggestiva Chiesa del Soccorso di Forio d’Ischia ospiterà la XXII edizione di Approdi d’Autore, il premio letterario ideato dall’editore Pietro Graus, fondatore di Graus Edizioni.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Forio d’Ischia e dall’alto patrocinio del Parlamento europeo, sarà condotta dalla giornalista Giusy Luminoso e vedrà la partecipazione di oltre trenta autori selezionati per la qualità e l’originalità delle loro opere.

Tra i candidati figurano Roberta Beolchi con Fata Mamy e la Magia dell’Amore, Alessandra Brescia con Il silenzio delle cicatrici, Livia Cipro con Nel profondo del mio Io, Valerio D’Ambra con Nonna Titta, Nadia D’Angelo con In mezzo c’è tutto il resto, Paola Dell’Erba con Penultimo desiderio, Giovanni De Liso con L’impiegato deluso… in Australia, Enrico Antonio Errico con Venti volte vita, Alessandro Faino con Spine, Saverio Ferrara con La conoscenza proibita, Edoardo Giglio con Il poeta giovane, Aline Improta con Nuda con i vestiti, Antonio Lamorte con Il maestro, Francesco Mennillo con Il bambino di Piscinola, Elio Parascandolo con To get her, Attilio Pepe con Una vita da santa, Marcello Pollara con Non sono mai stato solo, Giovanni Ruggiero con Cuori in Trincea, Raffaele Russo con Mafiosamente, Francesco Scarano con Il mondo coi tuoi occhi, Iolanda Sorda con L’Ordine delle verità, Giuseppe Tecce con Racconti dall’Irpinia, Emilia Tartaglia Polcini con Asia, la ligure che approdò nel Sannio, Sabrina Uccello con Dopo il caffè, Mauro Umile e Valeria Fattore con Il gabbiano dalle ali di cartone, Alessia Vessicchio con Fino a te, Massimo Villani con I miei primi 80 anni a cuore aperto e Pietro Vuolo con Dal lato del mare.

Tra i momenti più significativi della serata ci saranno le performance artistiche di Vicky Della Peruta e della Compagnia della Danza di Barbara Castagliuolo, dedicate al tema del femminicidio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti negli anni da Graus Edizioni, che ha dedicato particolare attenzione alle tematiche della violenza di genere attraverso la pubblicazione di opere che raccontano storie di sopraffazione, denuncia e rinascita.

I Premi Speciali

Anche quest’anno saranno assegnati i Premi Speciali a personalità del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria, del giornalismo e della cultura.

I riconoscimenti andranno al consigliere d’ambasciata Marco Maria Cerbo, all’imprenditore Giacomo Coppola, all’Amica della Domenica del Premio Strega Maria Cristina Donnarumma, alla presidente del Comites Washington DC, coordinatrice di InterComites e presidente di Italians in DC Maria Bina Palmisano, al giornalista Vito Pinto, al senatore Antonio Razzi e al giornalista de “Le Iene” Filippo Roma.

Un parterre che conferma la crescita della manifestazione, divenuta negli anni un punto d’incontro tra il mondo dell’editoria, delle istituzioni e della società civile.

Premi alla carriera

Nel corso della manifestazione saranno inoltre consegnati i Premi alla carriera, destinati a quattro donne che si sono distinte nel campo della cultura e dell’impegno civile: Angela Procaccini, Adele Vairo, Brigida Morsellino e Cristina Costarelli.

All’evento prenderanno parte anche il sindaco di Forio d’Ischia Stanislao Verde e l’assessora Jessica Maria Lavista, a testimonianza del sostegno dell’amministrazione comunale a una manifestazione che, in ventidue edizioni, ha contribuito a promuovere la letteratura e a valorizzare autori emergenti e affermati. L’ingresso è libero.

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