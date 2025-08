Approfondimenti Asvis, moda e crisi climatica: il cambiamento è l’unica passerella possibile

Testo di Federica Marchionni, chief Executive officer presso la Global fashion agenda pubblicato sul sito Asvis l’11 luglio 2025

Il seguente contenuto è tratto dal Rapporto “Scenari per l’Italia al 2035 e al 2050” dell’ASviS. Lo studio costruisce quattro scenari relativi all’impatto della transizione ecologica sull’economia italiana, realizzati grazie alla collaborazione con Oxford Economics.

In un mondo incerto l’unica certezza è il cambiamento climatico, presente e futuro. L’industria della moda, come ogni altro settore, non può ignorare questa realtà. Continuare con modelli di business obsoleti è anacronistico e insostenibile. La crisi climatica impone alle aziende di rivedere le proprie strategie, adottando un approccio lungimirante che garantisca non solo la propria sopravvivenza, ma anche un vantaggio competitivo nel lungo periodo. Il made in Italy può e deve sempre di più rappresentare non solo creatività dell’ideazione e l’eccellenza nella manifattura, ma anche la virtuosità.

Il clima cambia, le risorse naturali si esauriscono, le regolamentazioni industriali si inaspriscono e i consumatori sono sempre più consapevoli. L’industria della moda, che dà lustro all’Italia in tutto il mondo, con il suo impatto ambientale massiccio, che globalmente varia tra il 4% e il 10% a seconda delle categorie considerate, deve affrontare questa nuova realtà con decisione. Oggi molte aziende s’iniziano a scontrare con l’adattabilità. L’acqua, per esempio, è cruciale in tanti processi, dalle coltivazioni del cotone, alle fasi di lavaggio, alla lavorazione della pelle.

La sostenibilità non è solo un imperativo morale, ma una leva competitiva. Eliminare gli sprechi, ripensare il ciclo di vita dei prodotti e investire in innovazione non sono semplici misure correttive, ma scelte strategiche che determinano chi sarà ancora sul mercato nel medio e lungo termine. Questa transizione deve essere centrata sui lavoratori: servono programmi di upskilling e reskilling, affinché l’industria possa evolvere senza creare danni economici. Le aziende che adotteranno strategie di sostenibilità in modo proattivo potranno accedere più facilmente ai capitali di investimento, sempre più orientati verso criteri d’innovazione.

La pandemia ci ha mostrato quanto sia fragile il nostro sistema economico e quanto rapidamente possano cambiare le condizioni globali. Ora, la crisi climatica rappresenta un altro punto di svolta: le aziende devono essere resilienti e prepararsi a un futuro in cui crescita e sostenibilità vadano di pari passo. L’industria della moda ha una grande responsabilità di cambiamento e adattamento. Tra le soluzioni per ridurre il proprio impatto, si possono considerare:

Materiali innovativi : le aziende devono investire in ricerca e sviluppo per creare nuovi tessuti a basso impatto ambientale. L’uso di materiali rigenerativi, come quelli supportati dal regenerative fund for nature di Kering e dal Conservation international, è un passo nella giusta direzione. Sempre più marchi stanno sperimentando alternative come il bio-based leather o integrando fibre riciclate;

: le aziende devono investire in ricerca e sviluppo per creare nuovi tessuti a basso impatto ambientale. L’uso di materiali rigenerativi, come quelli supportati dal regenerative fund for nature di Kering e dal Conservation international, è un passo nella giusta direzione. Sempre più marchi stanno sperimentando alternative come il bio-based leather o integrando fibre riciclate; Produzione circolare : è fondamentale espandere sistemi di circolarità nei paesi manifatturieri come l’Italia. Global fashion agenda, con il suo blueprint di circular fashion partnerships, sta tracciando una strada concreta per il settore. Creare sistemi di circolarità contribuirà alla resilienza economica dell’industria e alla riduzione delle sue emissioni;

: è fondamentale espandere sistemi di circolarità nei paesi manifatturieri come l’Italia. Global fashion agenda, con il suo blueprint di circular fashion partnerships, sta tracciando una strada concreta per il settore. Creare sistemi di circolarità contribuirà alla resilienza economica dell’industria e alla riduzione delle sue emissioni; Transizione energetica : l’industria della moda deve fare sempre più uso di energia rinnovabile per ridurre le emissioni. Alcuni brand come Tod’s hanno iniziato a utilizzare energia solare nei loro stabilimenti;

: l’industria della moda deve fare sempre più uso di per ridurre le emissioni. Alcuni brand come Tod’s hanno iniziato a utilizzare energia solare nei loro stabilimenti; Riduzione dell’overconsumption: i prodotti devono essere pensati per durare, essere riparati, rivenduti e smaltiti in modo sicuro. Vari marchi stanno sperimentando programmi di buy-back e collaborazioni con piattaforme di seconda mano.

Il futuro della moda dipende dalla capacità di crescere economicamente in modo disaccoppiato dall’uso indiscriminato delle risorse. Un’industria veramente competitiva sarà quella che saprà innovare, adottando nuovi modelli di business, per creare un futuro sostenibile. Non c’è alternativa: il cambiamento climatico non aspetta, e il mondo della moda deve essere pronto ad affrontarlo.