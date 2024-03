Appuntamento a Misano l’11 maggio per il primo Suzuki Motor Fest

TORINO (ITALPRESS) – Tutti gli amanti dei motori, gli appassionati del marchio Suzuki e chi possiede una moto, un’auto o un motore fuoribordo del marchio di Hamamatsu si daranno appuntamento sabato 11 maggio, al Misano Word Circuit “Marco Simoncelli”. E’ in programma la prima edizione del Suzuki Motor Ffest: una grande festa dei motori, una splendida occasione per passare una giornata all’insegna della passione e del puro divertimento dove il paddock si trasformerà in un variopinto villaggio ricco di punti di intrattenimento e attività. La giornata sarà caratterizzata da molteplici appuntamenti legati al mondo Suzuki: test ride moto, test drive auto, sessioni di prove in pista, percorsi ad ostacoli su V-Strom e Jimny, brevi corsi di guida per neofiti in sella alle moto Suzuki, mini circuiti per non patentati e simulatore di guida. Tra i momenti salienti spicca una parata sulla pista leggendaria che ospita le competizioni della MotoGP e altre categorie del motorsport. Si tratta di una sfilata aperta a tutti gli appassionati, che avranno l’opportunità di percorrere la pista insieme ai propri eroi sia su auto e che in moto.

A capitanare il plotone saranno tre amatissimi piloti che si sono laureati Campioni del Mondo della classe 500 di motociclismo con Suzuki: Kevin Schwantz, Marco Lucchinelli e Franco Uncini. Per la gioia degli amanti dei rally sarà possibile provare la Swift Sport Hybrid in configurazione skid car, che permetterà di fare pratica con il fenomeno del sovrasterzo accompagnato da un selezionatore ufficiale del team Rally Italia Talent. Per tutti i clienti che vorranno provare l’emozione di un percorso Off Road, nel paddock di Misano sarà presente un parco giochi Trial con Driver professionisti che porteranno a bordo i clienti per un’esperienza emozionante e unica. Nel contesto del Suzuki Motor Fest si terrà il primo raduno nazionale di Suzuki Swift Sport. Un evento dove tutti i proprietari di Swift Sport potranno incontrarsi, condividere la propria passione e approfittare dei turni di circolazione turistica nello spettacolare Misano Word Circuit “Marco Simoncelli. Musica e dj set accompagneranno l’intera giornata garantendo svago per tutti.

