Appuntamento nella Basilica di San Giovanni Maggiore per il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano con “L’Elogio dell’estro e del sole”

Prosegue il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano, curato dall’Associazione Domenico Scarlatti, che quest’anno ha visto in programma ben 12 concerti in 8 luoghi diversi nel cuore antico della città di Napoli per un percorso che intende mettere a confronto musicisti di scuola napoletana e musicisti di formazione mitteleuropea. Domani, giovedì 19 dicembre, alla Basilica di San Giovanni Maggiore, alle ore 20,30, andrà in scena “L’elogio dell’estro e del sole”, con le musiche di Enzo Amato, la coreografia di Aurelio Gatti e il testo di Mario Brancaccio. Il fine settimana continuerà venerdì 20 dicembre, alle ore 20,30, alla Chiesa di Santa Maria dell’aiuto, con “Durante & Soler” con Angelo Trancone al clavicembalo mentre gli ultimi appuntamenti si svolgeranno tutti alla Chiesa Barocca di Donnalbina: sabato 21 dicembre, alle ore 11.00, si terrà il Convegno “Della missione umana dell’arte – Salvatore Di Giacomo l’erudito” con Maurizio de Giovanni, Amedeo Colella, Francesco Nocerino, Roberto del Gaudio, Enzo Amato e con la partecipazione di Marco Zurzolo; domenica 22 dicembre, alle 20,30, “Tarantella & Tarantelle” di Carlo Faiello, Tarantella in forma di Rosa. Il Festival gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Città Metropolitana e di Napoli Città della Musica. E fa parte dei grandi eventi dell’amministrazione comunale.

Biglietti: 10 euro intero e 5 euro under 18 e over 60

Info e prenotazioni

https://azzurroservice.net/

www.festival700.it