Apre a Milano “Pane, prosciutto & mozzarella”, la merenda all’italiana trova casa in via Spadari 

Da oggi a Milano apre in via Spadari “Pane, prosciutto & mozzarella” il nuovo format del Gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania per la produzione di latticini e salumi dal 1825. Per la prima volta la storica insegna napoletana approda nel capoluogo lombardo e lo fa con un prodotto che da sempre rappresenta la più amata e classica merenda italiana.

A due passi dal Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele II, al civico 8 di via Spadari, “la via del gusto” e punto di riferimento per tanti gourmet, il nuovo locale nasce per offrire una proposta di street food semplice, sana e genuina, ma soprattutto 100% italiana. Il locale di 70 mq rievoca le botteghe di una volta, quelle con i bei prosciutti appesi, i formaggi in bella vista, il profumo del pane appena sfornato.

La proposta Ciro Amodio è un omaggio alla più longeva e genuina tradizione campana: a Napoli infatti la “marénna”- dal latino “merère”, ovvero “qualcosa da meritare” – non è solo il rito di mezzogiorno per chi pranza fuori casa, ma un vero e proprio premio goloso da concedersi, una parentesi di puro piacere. Pensata per essere ordinata e portata via in pratici pack da passeggio o consumata velocemente sul posto, la merenda all’italiana di Ciro Amodio è uno spuntino gustoso, ma anche un pasto completo, che piace a tutti, che da sempre unisce generazioni di persone.

“Oggi per la prima volta il brand Ciro Amodio approda a Milano con “Pane, prosciutto & mozzarella” un format inedito che guarda al futuro ma con radici sempre ben salde nella tradizione. Il nostro punto vendita in via Spadari vuole essere un indirizzo di riferimento per quanti desiderano riassaporare la merenda all’italiana, quella sana e genuina che eravamo soliti consumare anche da bambini e che ancora oggi continua a piacere ad intere generazioni. Per farlo abbiamo selezionato le migliori eccellenze a marchio Ciro Amodio a cominciare dal pane realizzato artigianalmente con farine selezionate e la mozzarella lavorata con latte fresco di bufala e poi alcuni tra i migliori prodotti provenienti da caseifici e allevatori campani e italiani come il prosciutto crudo di Parma Dop e dal San Daniele Dop. Una merenda da passeggio, come a noi piace chiamarla, pensata per essere consumata a spasso, in giro per la città. Pane, prosciutto & mozzarella è una formula semplice che recupera la grande tradizione italiana, quella della buona merenda, ma con un approccio al passo con i nuovi riti ed esigenze di consumo. Nasce per rispondere a una domanda crescente di consumo fuori casa e di asporto di qualcosa di genuino e gustoso. Ad accompagnare il progetto c’è il nostro logo storico – la mucchetta che ride – sintesi della storia e della filosofia aziendale da cinque generazioni”, racconta Fausto Amodio Ceo di Ciro Amodio.

Gli ingredienti sono tre punte di diamante del brand Ciro Amodio, selezionati e prodotti direttamente: in primis la mozzarella di bufala campana Dop Ciro Amodio, il pane fresco lavorato con lievito madre dai maestri panificatori di Ciro Amodio nel rispetto di regole precise di fermentazione, formatura e lievitazione, sfornato più volte al giorno per garantire freschezza e fragranza durante tutte le ore del giorno. Infine i salumi di alta qualità da una esclusiva selezione di Ciro Amodio a cominciare dal crudo di Parma Dop e dal San Daniele Dop, alfieri del migliore Made in Italy nel mondo e poi il salame Napoli, la pancetta paesana e i ciccioli napoletani. Ampio anche il ventaglio dei formaggi freschi e stagionati come il parmigiano Reggiano Gran riserva 30 mesi, i Provoloncini Surriento e il Provolone del Monaco insieme ad altre tipicità campane e italiane tra cui i prodotti a marchio Ciro Amodio come i cacetti affumicati, la scamorza, il Fiordilatte e la provola “lavorazione” Agerola e le ciliegine di mozzarella di bufala proposte in un’originale versione “da spasso”.

Il locale, progettato da Costa Group, si sviluppa su due livelli: il piano fronte strada si presenta come una piccola drogheria di una volta, con ampio bancone di marmo, scaffali di legno, esposizione di pani di ogni forma, salumi artigianali e formaggi tra le migliori eccellenze italiane, e la classica affettatrice rossa. Sugli scaffali trovano spazio oli extra vergine di oliva, una selezione Ciro Amodio targata rigorosamente Campania di vini Falanghina e Campi taurasini, i tipici taralli napoletani ‘nzogna e pepe e dulcis in fundo torta sbriciolata fior di fuscella e crema gianduia della casa, sfogliatelle frolle e ricce oltre che un esclusivo babà napoletano. Il piano superiore è pensato per chi desidera accomodarsi e mangiare sul posto, sia panini che taglieri e focacce in teglia, un ambiente caldo e accogliente arredato con tavoli e sgabelli per un totale di 20 coperti.

IL BRAND CIRO AMODIO

Ricerca costante della qualità, freschezza quotidiana, sicurezza alimentare, sostenibilità e convenienza sono i valori su cui il gruppo Ciro Amodio ha costruito la propria storia imprenditoriale. Una storia che inizia nel 1825 con una piccola produzione artigianale di latticini nel cuore del Parco Regionale dei Monti Lattari. Ancora oggi, dopo cinque generazioni, la famiglia Amodio è orgogliosamente alla guida dell’azienda che negli anni è diventata un fiorente gruppo di imprese industriali e commerciali. L’impegno costante a garantire gli elevati standard qualitativi dei prodotti, di cui il gruppo cura e controlla con la massima attenzione ogni fase della produzione in laboratori certificati, e la efficiente organizzazione logistica, governata sempre direttamente, assicurano la consegna dei prodotti freschi nei punti vendita (61 punti botteghe di quartiere in Campania, di cui il 90% a Napoli) tutti i giorni e spesso anche due volte al giorno. Da qui il pay off aziendale che è “il fresco quotidiano”.