L’Italia è un territorio ricco di eccellenze nell’ambito del food, talvolta inesplorate. Su questo assunto fa leva Maya Selection (www.mayaselection.it), nato dalla passione di Veronica Maya e di un team di professionisti uniti nel proposito di valorizzare aziende e artigiani di nicchia attraverso la presentazione dei loro prodotti e dei servizi offerti nel segno del made in Italy. Tra i founder di Maya Selection spicca il nome di Giuseppe Pirillo, imprenditore nel mondo della ristorazione e chef; Roberto Pagnotta e Marco Rottino titolari di una società leader nel mondo dei tour operator, e SeedUp acceleratore di start up; Alberto Celentano, produttore di vini e di olio extra vergine di oliva. Dopo circa un anno di consolidamento sul mercato dove ha piantato radici raccogliendo già i suoi frutti, Maya Selection ha tagliato un nuovo importante traguardo aprendo il suo primo food luxury store nel cuore della penisola sorrentina, a Sant’Agnello, in un luogo particolarmente caro all’ideatrice di questo ambizioso progetto nonché in una data simbolica a cavallo del suo compleanno. Qui, precisamente all’indirizzo di Corso Italia 298, da oggi in poi sarà possibile trovare le eccellenze culinarie del nostro territorio selezionate ed evidenziate dalle abilità ed esperienza dell’ambasciatrice Veronica Maya sulle quali ha tessuto trame di racconti mettendo in luce storie e tradizioni da cui traggono origine portando alla ribalta i profili di famiglie che lavorano sodo per offrire sapori italiani celebri nel mondo.

Gli ospiti che hanno varcato la soglia dello store sono stati introdotti ad un viaggio intorno al mondo dei sapori con il nobile intento di dar risalto a quei micro produttori e a quelle realtà dalle grandi potenzialità che si sono distinti per unicità e artigianalità dei prodotti del nostro territorio italiano. Un evento solenne suggellato dal momento emozionante della benedizione dello store da parte del parroco che ha sposato anni fa Veronica Maya con Marco Moraci, don Rito, alla presenza di tanti ospiti tra cui il sindaco Antonino Coppola e l’Assessore di Piano di Sorrento Pinella Esposito. Tra i presenti, Francesca Frendo, Alessandro Amicarelli, Cristiano Salzano, Nino Salemme, Alberto Celentano.

Nei prodotti italiani selezionati da Maya Selection troverete il calore del sole, la brezza del mare, il verde intorno che sono propri di una terra ricca, felice e generosa di prodotti di eccellenza celebri nel mondo. Seguite i racconti, appuntatevi le ricette e intraprendete nuovi percorsi fino al cuore del gusto 100% italiano con Maya Selection.