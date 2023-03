Apre il fuoco in chiesa, 7 morti e diversi feriti. Il killer si uccide

La polizia di Amburgo ha reso noto che nella chiesa dei testimoni di Geova, teatro della strage, è stato trovato morto anche il presunto killer. “Abbiamo trovato una persona senza vita in un luogo di culto a GroßBorstel, che presumiamo possa essere l’autore del reato. Per escludere il coinvolgimento di altri autori, effettuiamo controlli e perquisizioni in modo completo”, si legge in un tweet sul profilo della polizia di Amburgo. Nella sparatoria sono morte almeno sette i morti e numerosi sono i feriti da colpi di arma da fuoco.