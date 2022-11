Apre le porte il rinnovato Mini Urban Store di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Inaugurato il 29 novembre, il Mini Urban Store di via Barberini 94 a Roma assume una nuova veste ed apre le porte alla città eterna. Nato nel 2014 come Pop Up Store, si è poi evoluto negli anni fino a diventare Mini Roma Urban Store nel 2016, un luogo strategico per il Bmw Group, nel centro di Roma, focalizzato sulla customer experience. Oggi il Mini Roma Urban Store assume una nuova veste, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la relazione con il cliente offrendo un’esperienza immersiva, inclusiva, interattiva e all’avanguardia. “Big Love for the People, Big Love for the Planet” è il claim che accompagna la strategia di Mini, sempre più inclusiva e sempre più orientata alla mobilità sostenibile. L’attenzione ed il focus sulla sostenibilità per il Bmw Group vanno oltre lo sviluppo di auto a propulsione elettrica. E’ impegnato in un processo di evoluzione e trasformazione della tecnologia verso standard di sostenibilità circolare, tenendo conto dell’intero ciclo di vita del prodotto: dalla scelta di energia pulita per gli impianti di fabbricazione a quella delle materie prime e di tutta la catena di approvvigionamento, dalla produzione fino allo smaltimento completo del prodotto.

Alla base di questo approccio, la determinazione da parte del Bmw Group di offrire un’esperienza omnicanale che integri il digitale alla relazione umana. Per questo motivo il nuovo Mini Urban Store vuole coltivare momenti da condividere con i clienti, dove trasmettere i valori del brand, la passione e il legame con Mini.

Tre le linee guida: centralità del cliente, sostenibilità ed esperienza di brand. Dall’accoglienza alla consegna della vettura, il Brand Mini si esprime in un processo integrato, fatto di suggestioni, esperienze e persone. “Vogliamo coltivare momenti da condividere con i clienti – dichiara Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di Bmw Italia – dove trasmettere i valori del brand, la passione e il legame con Mini. Vogliamo far sognare il mondo delle mobilità di domani e accompagnare i clienti nel futuro, emozionandoli, alimentando la loro passione, facendoli sentire parte della calorosa community Mini”.

“Per raggiungere questo obiettivo strategico – prosegue Massimiliano Di Silvestre – abbiamo messo in campo design, tecnologia, digitalizzazione e customizzazione nella prossima generazione Mini; una rinnovata relazione umana, brillante e competente tale da accompagnare i nostri clienti nell’esperienza di brand e una nuova casa con nuovi standard architettonici e digitali”. La tecnologia e la digitalizzazione perfettamente integrata nei processi retail sono quindi strumenti utili per la creazione dell’esperienza del Cliente, ma l’accoglienza e l’esperienza immersiva nel brand rimangono il punto focale per generare una relazione umana, in grado di fare sentire il cliente parte della community Mini. “Il nuovo stile dello showroom Mini è incentrato sulla flessibilità – dichiara Salvatore Nanni, Amministratore Delegato di Bmw Roma – il comfort e le emozioni. Un ruolo chiave è giocato dal Product Genius che guida il cliente in un viaggio personale attraverso la scoperta, l’interesse, il gradimento, la valutazione per arrivare infine alla decisione di acquisto, finalizzata con il venditore, e all’esperienza della consegna”.

“Abbiamo creato un luogo accogliente – prosegue Salvatore Nanni – eliminando le barriere architettoniche, un luogo digitale inserendo schermi touch, distribuiti uniformemente nell’intero store con l’intento di offrire un’esperienza sensoriale, ma anche inclusivo, grazie alle aree realizzate per offrire spazi di coworking, muniti di wi-fi, dove potersi prendere una pausa dalla frenesia urbana di una grande città come Roma”. “Il mondo in cui viviamo” dichiara Stefanie Wurst, Head of Mini “sta assistendo alla più forte ondata di crescita urbana della storia. E’ in tempi come questi che le persone desiderano lo spirito positivo che MINI rappresenta. Noi stiamo fornendo le risposte alle domande sulla mobilità urbana di domani e su come migliorare la vita in città: Mini sarà un marchio di auto completamente elettriche con un’offerta responsabile, che si rivolge a una comunità digitale. Stiamo rafforzando il nostro ecosistema (digitale e non) per rendere la Mini Community un’esperienza immersiva che coinvolga il marchio, il prodotto e, soprattutto, i punti di contatto e le esperienze dei nostri clienti”. I festeggiamenti per l’inaugurazione del rinnovato Mini Urban Store proseguiranno fino al 2 dicembre con appuntamenti serali che coinvolgeranno anche il Bmw Urban Store di via Barberini a Roma.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).