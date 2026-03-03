Aprilia e Moto Guzzi, parte da Roma l’Italian Demo Ride Tour

ROMA (ITALPRESS) – Con la stagione motociclistica che sta entrando nel vivo, Aprilia e Moto Guzzi portano le proposte più interessanti per il 2026 direttamente nei luoghi della passione a due ruote, per far provare davvero, e a tutti i motociclisti, i modelli della gamma. Parte infatti da Roma, alla fiera Motodays, da venerdì 6 a domenica 8 marzo, l’Italian Demo Ride Tour 2026, una serie di appuntamenti in tutta Italia, nei quali sarà possibile effettuare degli speciali test ride su strada, completamente gratuiti, dei modelli della gamma 2026 di Aprilia e Moto Guzzi.

Il primo appuntamento per tutti gli appassionati è quindi a Motodays, fiera che dal 2009 è l’evento motociclistico di riferimento per il Centro e Sud Italia, dove saranno presenti degli appositi spazi Aprilia e Moto Guzzi presso i quali poter prenotare facilmente il proprio test ride, che verrà effettuato su strada accompagnati da rider esperti.

Sul fronte Aprilia saranno a disposizione la naked Tuono 457, ideale per i più giovani con patente A2, oltre agli apprezzati modelli della famiglia 660: RS 660, Tuono 660 Factory e Tuareg, quest’ultima anche nella versione Rally. Completa la gamma in prova la potente e raffinata hypernaked Tuono V4 Factory.

Lato Moto Guzzi, riflettori puntati sulla grande viaggiatrice Stelvio e sulla best seller V7, con l’eclettica versione V7 Stone e la più dinamica e tecnologica V7 Sport. Non manca l’iconica travel enduro dell’Aquila, la V85, negli allestimenti V85 Strada e V85 TT.

