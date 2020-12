Aprilia produrrà su licenza MT Distribution monopattico eSR1

MILANO (ITALPRESS) – Nasce da un accordo di licenza tra Aprilia e MT Distribution Il nuovo monopattino elettrico eSR1. MT Distribution – già licenziatario di marchi automotive come Ducati – realizza eSR1 che, marchiato Aprilia, si distingue nell’affollato mondo della mobilità elettrica leggera grazie a un’estetica modernissima e alle grafiche che, in pieno stile racing, donano un tocco di grintosa sportività. Leggero, sicuro e divertente, eSR1 si rivolge a chi vuole muoversi con indipendenza e nella massima praticità anche in contesti metropolitani trafficati e congestionati. E’ un mezzo alternativo ed ecosostenibile, l’ideale per percorrere il cosiddetto “ultimo miglio”, dal parcheggio alla destinazione finale, oppure in utilizzo combinato con mezzi di trasporto pubblici. Il monopattino è spinto da un motore brushless da 350 W, soluzione che richiede una manutenzione minima e garantisce potenza per affrontare senza problemi manti stradali dalle molte insidie, una situazione frequente in città dove si incontrano binari del tram, tratti sconnessi o con pavè. Il motore è alimentato da una batteria da 280 Wh, che con una carica consente di percorrere fino a 30 km. Pensato per la massima comodità di utilizzo, eSR1 è dotato di batteria estraibile per una ricarica più comoda in casa o in ufficio, ma anche per duplicare l’autonomia del mezzo semplicemente portando con sè una batteria di riserva.

A rendere l’esperienza di guida ancora più sicura e confortevole contribuiscono le grandi ruote da 10″ con pneumatici tubeless anti-foratura, il leggerissimo telaio in lega di magnesio e l’impianto frenante, composto dal doppio freno elettrico anteriore e dal freno a disco posteriore. L’equipaggiamento è completato dai fanali anteriore e posteriore a LED che assicurano visibilità in situazioni di guida notturna o di ridotta luminosità, e dall’ampio display LCD da 3.5” integrato nel manubrio, attraverso il quale è possibile gestire tutte le impostazioni in maniera semplice e intuitiva.

Il monopattino eSR1 è già disponibile in anteprima e in un numero di pezzi limitato nei principali Motoplex italiani, i flagship store del Gruppo Piaggio, e in altri selezionati dealer. A partire dal 20 gennaio 2021 sarà acquistabile nei migliori negozi di elettronica di consumo, nei negozi specializzati e nei principali store online al prezzo di 659 Euro. L’acquisto di ogni monopattino Aprilia eSR1 include l’assicurazione Tutela Famiglia stipulata con AXA Assistance, uno dei principali player del mercato assicurativo.

