Aprilia Sxr 160 premiato scooter dell’anno in India

PONTEDERA (ITALPRESS) – Aprilia SXR 160, lo scooter del Gruppo Piaggio punto di riferimento nel segmento delle due ruote premium in India, ha ricevuto agli Autocar Awards 2021 il più ambito dei riconoscimenti, ed è stato eletto “Scooter Of The Year 2021” dall’autorevole testata giornalistica. La giuria di esperti ha evidenziato come l’Aprilia SXR 160 rappresenti “una combinazione unica di stile, prestazioni e comfort, emergendo inoltre nel confronto con i competitor anche per la qualità delle finiture”.

Aprilia SXR 160 è caratterizzato da una posizione di guida molto confortevole, sella oversize, pedana piatta, fari a led, display digitale multifunzione, ABS, cerchi in lega da 12 pollici a 5 razze e sarà disponibile in due motorizzazioni, 160 e 125cc con tecnologia 3V Tech FI Engine, entrambi conformi alla nuova normativa sulle emissioni Bharat Stage VI.

“Lanciato sul mercato indiano solo lo scorso gennaio – e poche settimane fa in Nepal -, Aprilia SXR 160 ha ottenuto un grande e rapido successo, occupando una posizione importante nel segmento degli scooter premium”, ha commentato il Ceo di Piaggio India, Diego Graffi. “Questo riconoscimento conferma la qualità e la competitività del nostro prodotto, in un mercato strategico per il Gruppo Piaggio qual è quello indiano, e dimostra l’ottima capacità di reazione e la grande potenzialità di crescita del Gruppo”. Per lo scooter della casa di Noale è il terzo riconoscimento dei media internazionali in breve tempo: infatti è stato premiato come “Miglior veicolo a 2 ruote” alla fiera Auto Expo 2020, e “Scooter dell’anno 2021” dal prestigioso programma della BBC Top Gear India, che gli ha riconosciuto il carattere distintivo e innovativo, la tecnologia premium e il confort elevato.

(ITALPRESS).