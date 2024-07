Apulia Dance Experience, parata di stelle a Conversano dal 29 agosto al 1° settembre

di Massimiliano Craus

Puglia regione virtuosa con Conversano porossima capitale internazionale della danza, in scena dal 29 agosto al primo settembre. Una parata di stelle arricchirà la stagione estiva 2024 della cittadina pugliese con il popolo della danza in festa ad affollare festosamente le vie e le piazze di una Conversano in fermento. Tutto questo grazie alla determinazione di Donatella Sgobba e del suo Apulia Dance Experience. Un nome che riporta alla mente i fasti già conseguiti da una kermesse molto simile ed ambiziosissima, a cura del noto direttore di Dance Hall news Francesco Borelli, quale Novara Dance Experience a cui, inevitabilmente, si è fatto riferimento. Con in primis la collaborazione proprio del direttore per la realizzazione di un festival anche a Conversano capace di far parlare di sé. Donatella Sgobba, nota ballerina conversanese, ha infatti immaginato un festival della danza di qualità per omaggiare la sua mamma che, nel lontano 1980, istituì la prima scuola di danza proprio a Conversano. L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia, dal Comune di Conversano, Asl Bari, Proloco Conversano si terrà in un territorio capace di galvanizzare i giovani talenti attesi da ogni dove e, perché no, rilanciare ancor più le bellezze monumentali e naturalistiche di questi siti. A tu per tu con tersicore! “L’intero evento rappresenta l’opportunità per aspiranti ballerini professionisti di confrontarsi direttamente con insegnanti prestigiosi – chiarisce la direttrice artistica Donatella Sgobba – ed attuali protagonisti indiscussi del mondo della danza. L’intento è quello di costruire ed offrire un’esperienza di altissimo livello, puntando ad attrarre il mondo della danza nazionale. L’evento si articolerà quattro giornate, di cui tre dedicate allo studio e al perfezionamento della danza classica e contemporanea ed una in cui, oltre allo spettacolo di gala, vedranno interviste e presentazioni di libri scritti da personalità del mondo della danza. È prevista altresì la conferenza e presentazione di “Incontro con la danza”, ultimo libro scritto da Anna Maria Prina, già direttrice dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, in collaborazione con Francesco Borelli. Durante il gala, è previsto l’intervento della dott.ssa Chiara Antonia Genco, in collaborazione con la Asl Bari, sulla prevenzione tumori.” Tutto questo, ed altro ancora, appannaggio del popolo danzante in cerca di fortuna o, ancor meglio, alle prese con la preparazione in vista della stagione che starà per entrare. Nelle giornate comprese tra il 29 agosto ed il primo settembre si svolgeranno infatti lezioni formative tenute da Anna Maria Prina, già ricordata Direttrice dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Accanto a lei Elisa Scala, docente dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano; Mauro Astolfi, coreografo della Spellbound Contemporary Ballet; Damiano Artale, ballerino dell’Aterballetto e coreografo freelance; la nota ballerina classica Anbeta Toromani ed il giovane danzatore e coreografo spagnolo Mario Glez. Nella giornata conclusiva dell’1 settembre si terrà un Gala nella splendida cornice del piazzale antistante la Chiesa dei Paolotti a Conversano, che vedrà impegnato un parterre di grande fascino. A cominciare dalle prime ballerine del Teatro Alla Scala di Milano Antonella Albano e Martina Arduino. E poi Beatrice Carbone, ex solista del corpo della Scala ed il primo ballerino Marco Agostino, il ballerino scaligero Gioacchino Starace con le stelle del teatro di San Carlo di Napoli Claudia D’Antonio e Salvatore Manzo ed i già ricordati Damiano Artale e Mario Glez. Un cast eterogeneo così come si è pensato ad un’offerta formativa in grado di intercettare tutte le esigenze del popolo della danza di Donatella Sgobba. “Vorremmo portare all’Apulia giovani talenti pronti per la nuovissima stagione 2024-2025 – chiude la direttrice artistica – del resto con la presenza di tutti questi grandi ballerini è difficile non stare lì ad ammirarli nella loro bellezza e incredibile bravura.”