Apulian Sustainable Innovation Award, L’Abbate: idea vincente

Celebrare eccellenze innovative e promuovere sostenibilità

Roma, 17 apr. (askanews) – “La Puglia ha sempre avuto una propensione sia sul fare rete sulle tematiche della sostenibilità sia sull’innovazione, di processo e di prodotto. Premiare quindi le realtà virtuose in tutti i campi, aziendali, della ricerca, dell’Università, è importante perchè segna la strada verso quella transizione ecologica tanto decantata ma che deve diventare realtà e quindi deve partire dall’economia reale, dalle imprese, che devono porre in essere quelle che sono le giuste pratiche, quello che la ricerca ci dice. Facendo rete, e premiamo proprio questo: la rete che si è venuta a creare che i progetti innovativi presentati”.Lo evidenzia l’On. Patty L’Abbate, vicepresidente Commissione Ambiente della Camera, in occasione della presentazione dell’Apulian Sustainable Innovation Award, alla sala stampa della Camera, con i promotori del premio.