Aqr, il gruppo milanese lancia da Napoli la nuova iniziativa per i giovani in difficoltà

Il Gruppo Aqr è l’azienda milanese specializzata in vendita multicanale di servizi e gestione di servizi di customer care e in occasione della Convention 2018, l’appuntamento annuale organizzato a Napoli, ha presentato la sua nuova iniziativa dedicata ai giovani e a mamme in difficoltà assistite presso la Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus di Maddaloni, in provincia di Caserta.

“I bisogni dei giovani e delle mamme accolte dall’Associazione sono plurimi e riguardano ambiti sia sociali che famigliari, e spesso quello che manca affinché si sviluppi con successo il percorso intrapreso è un coerente inserimento professionale” – afferma Francesco Esposito, fondatore e Ceo del Gruppo Aqr. “La dignità delle persone passa spesso attraverso un impiego concreto; noi questo lo crediamo fortemente, così come crediamo in una visione differente del nostro settore. Ci siamo concentrati sulla passione e la gioia che mettiamo nella professione e questi valori li vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, per permettere loro di costruirsi un futuro basato su una formazione costante, su un impiego di qualità e su delle competenze che potranno acquisire presso le nostre strutture.”

L’accordo prevede la costruzione di un percorso di formazione presso la sede di Caserta del Gruppo Aqr, finalizzato l’inserimento nella struttura di giovani e mamme attualmente in difficoltà economiche ospitati presso la Fondazione Giuseppe Ferraro. Il corso sarà organizzato in 40 ore di formazione e altrettante ore di prova sul campo, affrontando le varie competenze aziendali in termini di: vendita telefonica di servizi e prodotti (teleselling); vendita di servizi mediante rete fisica (mall, negozi e aziende); servizi di back office (welcome e instant call, data entry commerciale).

“Si tratta di un accordo che si svilupperà già nei prossimi giorni – conferma Teresa Cecoro, responsabile della Formazione del Gruppo AQR – con il progressivo inserimento di tutte quelle figure professionali ritenute idonee a seconda delle competenze acquisite e delle competenze sviluppate.”

L’iniziativa è stata presentata nel corso della Convention 2018, organizzata presso la Città della Scienza di Napoli e condotta dalla presentatrice Jolanda De Rienzo. Un ricco programma riservato a tutti i collaboratori con spettacoli ed esibizioni ha fatto da cornice all’annuncio dell’accordo, come la performance del Kataklò Athleltic Dance Theatre, la prima compagnia italiana di physical theatre diretta dall’ex finalista olimpica Giulia Staccioli che da più di 20 anni è portavoce della cultura italiana nel mondo attraverso tournée teatrali ed eventi privati. Per l’occasione Kataklò ha offerto un assaggio del suo vasto repertorio con una speciale selezione di coreografie tratte dallo spettacolo “Play”, successo teatrale internazionale dedicato alle discipline sportive. A seguire, l’intervento di Carmine Faraco cabarettista, cantante e attore napoletano.

“Non è facile diventare maggiorenni presso un’Associazione come la nostra. Spesso l’inserimento nel mondo del lavoro non è immediato e viene a mancare l’indipendenza economica che permette un completo re-inserimento sociale – afferma Luigi Ferraro, presidente della Fondazione – E’ un’importante opportunità quella che AQR offre a questi ragazzi: costruire dei percorsi di formazione e apprendimento e di collocazione presso le sedi del Gruppo.”