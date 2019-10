“Ar Irc”: realtà aumentata, modelli 3D e un’App per la rianimazione cardiopolmonare

Una app basata sulla realtà aumentata sara’ presentata al congresso nazionale dell’Italian Resuscitation Council, IRC, associazione senza scopo di lucro che promuove l’educazione alla rianimazione cardiopolmonare: un percorso interattivo unico, articolato e arricchito di contenuti di apprendimento multimediali per scoprire come effettuare le manovre di disostruzione pediatriche e come realizzare un corretto massaggio cardiaco. L’applicazione si chiama AR IRC (dove AR sta per Augmented-Reality) ed e’ disponibile per Android e iOS; ingloba su una piattaforma le immagini dei manuali dei corsi IRC “Emergenze in eta’ pediatrica” e “BLS-D per operatori non sanitari” per imparare attraverso video interattivi come comportarsi in caso di emergenza. Inquadrando con la fotocamera del proprio dispositivo le immagini delle manovre stampate sui manuali, si vedra’ apparire sovrapposto una serie di contenuti aggiuntivi, in realtà aumentata, come modelli 3D, filmati, schede descrittive, pulsanti per azioni o link a siti esterni.