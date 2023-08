Arabia Saudita, dopo 7 anni riapre l’Ambasciata in Iran

Era stato annunciato negli scorsi mesi ma ora è definitivo: L’ambasciata dell’Arabia Saudita a Teheran ha ripreso l’attività, riferiscono i media statali in Iran, sette anni dopo la chiusura grazie al disgelo dei rapporti. L’Iran dominato dagli sciiti e l’Arabia Saudita musulmana sunnita hanno concordato di riprendere le relazioni diplomatiche e riaprire le rispettive ambasciate a seguito di un accordo mediato dalla Cina annunciato a marzo.

Le due nazioni un tempo rivali hanno interrotto i rapporti nel 2016 dopo gli attacchi subiti dalle missioni diplomatiche saudite in Iran durante le proteste per l’esecuzione da parte di Riad del religioso sciita Nimr al-Nimr.

“L’ambasciata dell’Arabia Saudita nella Repubblica islamica dell’Iran di cui l’Ambasciatore Ali Reza Renayati, ha ufficialmente iniziato le sue attività” ed è operativa da domenica, ha detto l’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna, citando una “fonte informata” del ministero degli Esteri iraniano. Al momento non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte di Riad. A giugno, l’Iran ha riaperto la sua ambasciata a Riad con una cerimonia e i media iraniani avevano attribuito il ritardo nella riapertura dell’ambasciata saudita alle cattive condizioni dell’edificio, danneggiato durante le proteste del 2016. La fonte riferisce che i diplomatici sauditi lavoreranno da un hotel di lusso nella capitale iraniana in attesa del completamento dei lavori.