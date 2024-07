Arabia Saudita, ecco il nuovo ambasciatore d’Italia

Imminente giro di poltrone all’ambasciata d’Italia in Arabia Saudita. All’amb. Carlo Cantone, che era arrivato nel giugno 2020 a rappresentare l’Italia nel Regno dell’Arabia Saudita, a breve subentrerà il diplomatico Carlo Baldocci.

In passato Baldocci era stato capomissione a Al Kuwait e in precedenza consigliere diplomatico alla Cassa Depositi e Prestiti.

In vista del nuovo incarico, Baldocci in questi giorni ha già avuto un incontro digitale con i rappresentanti di diverse istituzioni e associazioni economiche e imprenditoriali italiane, per fare il punto sui rapporti bilaterali tra i due Paesi.