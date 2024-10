Arabia Saudita, la festa nazionale si celebra anche a Roma

Rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, accademico della cultura e del giornalismo italiano, esibizioni musicali di artisti sauditi e proiezioni immersive sul patrimonio culturale e naturalistico dell’Arabia Saudita. Questa la platea e gli eventi al centro della Festa Nazionale dell’Arabia Saudita, organizzata dall’Ambasciata del Regno in Italia, le cui celebrazioni si sono svolte ieri, a Roma, nella sala delle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia.

La festa ha celebrato l’anniversario dell’unificazione dell’attuale Regno dell’Arabia Saudita, da parte del Re Abdulaziz Al Saud, proclamata il 23 settembre 1932. All’evento hanno preso parte anche il ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, il segretario generale della Farnesina, amb. Riccardo Guariglia, il presidente della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati e presidente Comitato amicizia Italia-Arabia Saudita, Marco Osnato.

Durante l’evento, il Principe Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud ha dichiarato: “Oggi celebriamo non solo i valori e la storia dell’Arabia Saudita, ma anche la visione e i traguardi di un popolo giovane e proiettato verso un futuro ambizioso. Sono onorato di poter celebrare questa importante ricorrenza con l’amico popolo italiano, a cui il Regno è legato da forti legami di amicizia, avviati ancor prima della proclamazione dell’attuale stato saudita. L’Italia è oggi un partner strategico del Regno. La larga partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle maggiori aziende italiane alle Celebrazioni della Festa Nazionale saudita è testimonianza del consolidamento di un dialogo saldo e costante tra i due Paesi, volto allo sviluppo di sinergie economiche e culturali di mutuo interesse”.