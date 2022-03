Arabia Saudita, prove di dialogo con il Governo afgano

L’Arabia Saudita ha annunciato pochi mesi fa, la riapertura deve sezione consolare nella propria ambasciata a Kabul, notizia confermata dall’Ambasciatore in Italia Saleh Mohammed Garamallah Al Ghamdi”. Ciò è avvenuto dopo aver richiesto una conferenza dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OIC), organismo presieduto da Riad, per discutere della situazione umanitaria in Afghanistan. Tali episodi hanno fatto pensare a un possibile riconoscimento, da parte del Regno del Golfo, del governo guidato dai talebani. L’osservazione presa dal quotidiano on linee Sicurezza Internazionale riflette il processo di normalizzazione che il nuovo governo di Kabul starebbe intentando ed è stata a sua volta riportata dal quotidiano panarabo al-Arab, dopo che un gruppo formato da 14 diplomatici e membri del personale saudita è ritornato a Kabul, stando a quanto confermato anche da un funzionario del Ministero degli Esteri dell’Emirato Islamico, il primo dicembre. “Il ruolo dell’Arabia Saudita è molto importante tra i Paesi del mondo islamico.

La sua presenza in Afghanistan è molto importante per noi”, ha affermato Waliullah Shaheen, del Center For Strategic Studies, legato al Ministero degli Affari Esteri afgano. Parallelamente, Abdul Qahar Balkhi, portavoce del Ministero degli Esteri del governo talebano, ha espresso soddisfazione e apprezzamento, ritenendo il passo del Regno saudita un inizio per stringere buone relazioni. Una dichiarazione simile è stata rilasciata anche dal Ministero degli Esteri di Riad, il quale ha evidenziato che la mossa riflette la volontà del governo saudita di fornire tutti i servizi consolari richiesti dal popolo afgano. Tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito alla questione né tantomeno sull’ipotesi di normalizzazione delle relazioni tra Riad e Kabul.

A seguito degli eventi di Kabul del 15 agosto scorso anche l’Arabia Saudita aveva richiesto l’evacuazione dei membri della propria missione diplomatica nella capitale afgana. Ora, secondo un analista politico, riaprire la sezione consolare non significa riconoscere il governo dei talebani, ma mira semplicemente ad assistere il gran numero di afgani resistenti nel Regno e il loro ritorno nel Paese d’origine. Ad ogni modo, alcuni esperti ritengono che il riconoscimento del governo talebano da parte di Riad non sia un’ipotesi da escludere, soprattutto in un momento in cui, secondo al-Arab, diverse potenze regionali e internazionali stanno facendo a gara per avere un ruolo sul palcoscenico afgano, data la sua importanza geostrategica.

Parallelamente, è stata proprio l’Arabia Saudita a convocare, a fine Novembre, una riunione ministeriale straordinaria dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica, il cui focus sarà la situazione umanitaria in Afghanistan. Il Pakistan si è offerto di ospitarla e Riad, da parte sua, ha espresso l’auspicio si possa arrivare in breve alla creazione dei meccanismi idonei a offrire assistenza umanitaria al popolo afgano, a coordinare gli sforzi delle Nazioni Unite, delle sue agenzie e delle altre istituzioni finanziarie internazionali, così da mitigare l’impatto della crisi umanitaria sulla popolazione. Tale crisi, ha sottolineato il Paese del Golfo, potrebbe esacerbarsi il che richiede assistenza urgente, soprattutto in termini di cibo, medicinali e ripari. Motivo per cui, i 57 Paesi membri dell’OIC sono stati esortati a partecipare agli incontri successivi, per formulare e mobilitare “un movimento umanitario islamico congiunto” a sostegno del popolo afghano.

Considerata la sospensione di buona parte del sostegno straniero, dopo la presa di potere dei talebani del 15 agosto scorso, l’Arabia Saudita ha messo in guardia da una possibile crisi economica e dal peggioramento delle condizioni di vita in Afghanistan, che, a detta di Riad, potrebbero non solo provocare una “tragedia umanitaria”, ma portare altresì instabilità nel Paese e compromettere la pace a livello internazionale. Alla luce di ciò, l’Arabia Saudita ha esortato il governo afgano a tenere sotto controllo le diverse fazioni attive nel Paese e a rispettare gli impegni presi all’interno di accordi internazionali, così come i diritti umani, compresi quelli riguardanti il diritto delle donne all’istruzione e al lavoro.

Secondo alcuni analisti, l’approccio adottato da Riad è sintomo di una sua preoccupazione di fronte all’eventualità di un crollo della situazione in Afghanistan. Tali ultime mosse mirerebbero, poi, a favorire una formalizzazione dei rapporti graduale con il gruppo islamico insediatosi in Afghanistan e favorire un cambiamento nel suo “estremismo”. Al contempo, vista l’attenzione già rivolta da potenze internazionali, quali Cina e Russia, l’Arabia Saudita sembra non voler essere da meno e, a detta degli analisti, ciò si inserisce nel tentativo di affermare la sua leadership nel mondo islamico. Tuttavia, è stato sottolineato, Riad sembra stare agendo con cautela, dopo essere stata danneggiata a seguito del riconoscimento del dominio dei talebani in Afghanistan tra il 1996 e il 2001.