Arabia Saudita, Sace Simest sigla l’accordo per il rafforzamento dei legami commerciali

Sace, che costituisce con Simest il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, e il ministero delle Finanze dell’Arabia Saudita hanno firmato un Memorandum d’intesa. Obiettivo dell’accordo – firmato da Michal Ron, Head of International Business di Sace, e da Fahad A. Alsaif, CEO del Debt Management Office – è creare un framework di collaborazione per esplorare nuove opportunità e rafforzare la cooperazione commerciale ed economica tra la Repubblica Italiana e il Regno dell’Arabia Saudita. Con l’intesa, Sace Simest rinnova il proprio impegno in Arabia Saudita con particolare attenzione al programma Vision 2030, il piano di sviluppo socio-economico recentemente varato dal Governo saudita, che punta su riforme strutturali, privatizzazioni e sviluppo delle piccole e medie imprese per diversificare l’economia nazionale e innalzare la qualità della vita nel Paese. Sace – che ha assistito il Governo saudita nella creazione della Saudi Exim Bank – è pronta a continuare in questo percorso di collaborazione fornendo advisory e capacity building. Sta inoltre aprendo un ufficio di rappresentanza a Riyad per aiutare le piccole e medie imprese italiane ad approcciarsi e penetrare il mercato mediorientale.

Nell’ambito dell’accordo, Sace e il Ministero delle finanze saudita s’impegnano infine a vagliare le migliori soluzioni finanziarie per aumentare le esportazioni italiane nel Paese, sostenendo al contempo la realizzazione di Vision 2030, e a condividere informazioni sulle opportunità attuali e potenziali nell’interesse di entrambe le Parti, compresi progetti e iniziative in paesi terzi che coinvolgono aziende italiane e saudite.