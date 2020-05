ArCamp, al via la semina delle arachidi made in Campania

Torna in Campania dopo quasi sessant’anni la coltivazione delle arachidi, per offrire nuove opportunità alle imprese agricole, rafforzandone la resilienza in tempi di Covid19. E’ partita, infatti, la prima semina tra Sannio e Irpinia, dando avvio al progetto Arachidi in Campania (ArCamp), grazie alla collaborazione tra Coldiretti Campania, la Vincenzo Caputo Srl, storica azienda di Somma Vesuviana specializzata nella lavorazione di frutta a guscio, la SIS – Societa’ Italiana Sementi, il Dipartimento di Agraria dell’Universita’ Federico II e la startup Farzati Tech, impegnata nel lancio della “super tracciabilita’” tramite tecnologia BluDev. Un progetto che unisce quindi sostenibilita’, produttivita’ e sicurezza alimentare. Le prime operazioni di semina hanno coinvolto quattro aziende agricole nei territori di Calvi (Benevento) e Montoro (Avellino). Il progetto, per il 2020, prevede attivita’ di sperimentazione e collaudo sugli aspetti di innovazione varietale e di processo tecnologico relativi alla coltivazione dell’arachide in Campania, per lo sviluppo di una filiera di produzione autoctona, dal seme al prodotto finito. Ma vuole essere anche una valida alternativa a colture meno redditizie. Il seme e’ stato fornito dalla SIS di Bologna, primaria azienda sementiera italiana. Oggi le industrie di trasformazione importano oltre il 95% di arachidi, provenienti soprattutto dall’Egitto e dagli USA. La Campania e’ stata leader in Italia di questo prodotto fino agli anni ’60, con impiego del seme soprattutto per l’estrazione dell’olio. La prima raccolta e’ prevista a settembre. L’azienda Caputo immettera’ il prodotto, sia in guscio che tostato, non fritto e senza sale, sul mercato della grande distribuzione con un packaging ad alta sostenibilita’. I semi di arachide hanno un alto contenuto di proteine. Sono inoltre una buona fonte di niacina e quindi contribuiscono alla buona salute del cervello e alla circolazione sanguigna. Ma contengono anche alte concentrazioni di polifenoli. Gli sportivi scelgono il burro di arachidi per le proprieta’ di acidi grassi insaturi, proteine vegetali, potassio, magnesio, vitamina E e arginina. Il Dipartimento di Agraria di Portici e lo staff tecnico di Coldiretti cureranno il coordinamento scientifico del progetto e le attivita’ di divulgazione dei risultati, mentre la startup innovativa Farzati Tech sviluppera’, attraverso la propria tecnologia BluDev, la tracciabilita’, dal seme al prodotto finito, per certificarne l’origine.