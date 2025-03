ArcelorMittal chiude lo stabilimento in provincia di Avellino

ArcelorMittal comunica la chiusura a luglio dello stabilimento insediato nell’area industriale di Luogosano-San Mango sul Calore (Avellino). L’annuncio arriva al termine dell’incontro convocato da Confindustria Avellino, a cui hanno partecipato l’azienda e i rappresentanti del sindacato. Sono settanta i dipendenti del colosso internazionale della produzione d’acciaio che nell’azienda irpina effettuano la pre verniciatura di rotoli di acciaio. Secondo l’azienda, a determinare la cessazione dell’attività sarebbero “costi di gestione che frenano se non azzerano la competitività”. Una nutrita rappresentanza degli operai era presente all’esterno della sede confindustriale. “Perdere il posto di lavoro a 50 anni e al Sud – protesta l’operaio Michele Rizzo – è come uccidere una persona. La politica, le istituzioni -aggiunge – se hanno dignità e coraggio devono mobilitarsi per impedire la chiusura”. I sindacati hanno convocato per domani un’assemblea dei lavoratori.