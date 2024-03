Archeologia, a Pompei spunta un affresco di Frisso e Elle

Nuovo affresco scoperto durante i restauri agli scavi di Pompei. Le pitture che raccontano il mito di Frisso e Elle è emerso all’interno di una casa limitrofa alla domus di Leda, Regio V, insula 6. L’affresco è in ottimo stato di conservazione ed è stato presentato oggi dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, nel corso di un briefing in diretta su YouTube. “Sì tratta di un antico mito greco che è molto presente nelle case di Pompei, anche in quelle più piccole e modeste” ha spiegato Zuchtriegel. “Due profughi in mare che scappano dalla loro terra. Frisso e Elle – ha aggiunto Zuchtriegel – scappano dalla loro matrigna che ha corrotto l’oracolo di Delfi per sacrificare i figli della prima moglie del marito per far finire una carestia che ha colpito la loro patria, la Beozia. Loro vengono salvati dalla dea Era e scappano sull’ariete del Vello d’oro ma, sullo stretto tra Europa e Asia, Elle cade e muore. Quella terra, l’Ellesponto, porta il suo nome”. Zuchtriegel ha fatto il punto sul restauro, lo scavo e la valorizzazione della Casa di Leda.