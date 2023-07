Archeologia, dai Campi Flegrei a Pompei: grand tour con Fabio Bourbon 

Dai Campi Flegrei a Pompei, grand tour in Campania tra le bellezze dei più antichi parchi archeologici in compagnia di Fabio Bourbon dal 25 ottobre per 5 giorni. Un viaggio breve ma ricco di visite a luoghi fondamentali per conoscere la storia dell’Italia antica. Partendo dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, considerato forse il più importante per quanto riguarda la storia dell’epoca romana, si prosegue per Bacoli, dove si trova la Piscina Mirabilis, la più grande e monumentale cisterna di acqua potabile mai costruita di nostri antenati. E quindi Baia, affacciata sul golfo di Pozzuoli, in epoca romana celebre luogo di villeggiatura e cure termali, e Cuma con l’Antro della Sibilla, uno dei più venerati santuari del passato. Di qui a Pozzuoli, con i resti del cosiddetto Tempio di Serapide e dell’Anfiteatro Flavio, uno dei più grandi della romanità. Insieme a Fabio Bourbon si potranno effettuare visite a Pompei e Ercolano, due dei siti archeologici più famosi al mondo, le cui rovine straordinariamente ben conservate aprono una finestra eccezionalmente vivida sulla vita di una città romana ai tempi dell’impero. Senza tralasciare Oplontis, con la Villa di Poppea Sabina forse appartenuta alla seconda moglie di Nerone. E infine il centro storico di Napoli e gli scavi archeologici di San Lorenzo Maggiore (Neapolis Sotterrata), dove è possibile osservare, a circa 10 metri di profondità, i resti dell’antico foro romano di Neapolis.