Archeologia, durante gli scavi a Fano emerse altre strutture di epoca romana

Altre strutture di epoca romana sono emerse nel settore meridionale di piazza Andrea Costa di Fano, dove scavi avevano già riportato alla luce gli scheletri di un adulto e un bimbo uniti in un tenero abbraccio, forse una mamma con il figlio, deposti in un cimitero risalente all’epoca alto-medievale in una zona con resti di edifici romani. La scoperta nel corso del rifacimento dei sottoservizi idrici. In particolare, è stata intercettata la prosecuzione di un ambiente pavimentato in mosaico bianco e nero, già visto nella porzione settentrionale della piazza. Si tratterebbe dunque, di un’aula di grandi dimensioni ancora in corso di scavo e pulizia, con le pareti presenti in elevato per circa un metro e 20 centimetri, rivestite in marmo, purtroppo poco conservato. Fra i reperti più particolari, è stato recuperato un castone in corniola incisa.