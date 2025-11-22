Archeologia, eruzione del Vesuvio in autunno: nuove scoperte dalle università di Nijmegen e Valencia

Nuovi studi che riaprono il dibattito sulla reale data dell’eruzione che distrusse Pompei ed Ercolano sono stati presentati all’Antiquarium di Boscoreale nel corso della conferenza internazionale “Pompei 79 d.C. questioni di metodo e di narrazione storica”, organizzata dal Parco Archeologico di Pompei insieme alla Casa Editrice Scienze e Lettere e all’Archeoclub d’Italia.

Tra gli interventi più significativi, quello di Nathalie de Haan, docente di Storia Antica all’Università di Nijmegen (Paesi Bassi), che ha illustrato una ricerca dedicata al cantiere delle Terme Centrali di Pompei.

Secondo le analisi svolte, ha spiegato de Haan, le strutture risultavano in costruzione prima dell’estate del 79 d.C., per poi essere riprese immediatamente dopo la stagione estiva. Le opere murarie in cementizio mostrano che le volte erano state ultimate da poco quando il Vesuvio iniziò a eruttare.

La studiosa ha sottolineato che, subito dopo la pausa estiva, gli operai avevano ripreso a lavorare per completare il sistema idrico delle Terme. Questo dato, insieme ad altri indizi archeologici, suggerirebbe che l’eruzione avvenne non in agosto – come tradizionalmente tramandato – ma in un periodo autunnale, probabilmente tra settembre e ottobre.

Durante la conferenza è stata presentata anche un’importante ricerca dell’Università di Valencia. Il team ha studiato gli abiti delle vittime dell’eruzione, in particolare quelli dei calchi provenienti dalla Necropoli di Porta Nola e datati al 1975.

L’archeologo e bioantropologo spagnolo Llorenç Alapont ha spiegato che lo studio dei tessuti, del loro spessore e della loro funzione ha rivelato un elemento sorprendente: le vittime trovate all’esterno delle abitazioni indossavano vestiti pesanti e protettivi, mentre coloro che erano all’interno delle case indossavano abiti quotidiani, più leggeri.

Queste differenze potrebbero riflettere il clima del momento, contribuendo a una precisa collocazione cronologica dell’evento. Confrontare gli indumenti, analizzarne i tessuti e valutarne l’uso è fondamentale, ha osservato Alapont, perché la distanza tra agosto, settembre, ottobre e novembre è breve, e solo un’analisi estremamente accurata può chiarire in quale stagione si trovassero gli abitanti al momento dell’eruzione.

Molti ricercatori ricordano che, secondo alcune fonti antiche, l’autunno nel mondo romano iniziava già tra l’8 e il 10 agosto. Una considerazione che aggiunge complessità alla discussione, poiché ciò che oggi definiremmo “estate piena” potrebbe già rientrare, per gli antichi, nel periodo autunnale.

L’archeologa Helga Di Giuseppe ha ribadito la necessità di riportare la questione della data dell’eruzione all’interno di un “recinto scientifico”, lontano dalle semplificazioni mediatiche che hanno caratterizzato il dibattito negli ultimi anni.

Secondo Di Giuseppe, Pompei ha bisogno di studio, confronto interdisciplinare, approcci quantitativi e contestuali che uniscano archeologi, storici, chimici, geologi e tutti gli specialisti che operano sul campo. La data dell’eruzione non è un dettaglio marginale, ha sottolineato Di Giuseppe, le date sono “evocative della storia” e fondamentali per comprendere gli eventi, le dinamiche sociali e le condizioni di vita dell’epoca.

Ha inoltre ricordato come l’eruzione del 79 d.C. non abbia colpito solo Pompei, ma l’intera area vesuviana, arrivando fino a Capri, dove ancora oggi gli scavi restituiscono depositi di cenere e lapilli.

L’evento è stato sostenuto da un comitato scientifico e organizzativo di alto profilo, composto da Gabriel Zuchtriegel, Stefano De Caro, Nathalie de Haan, Helga Di Giuseppe, Paolo Giulierini, Mario Grimaldi, Eric M. Moormann, Domenico Palumbo, Umberto Pappalardo e Felice Senatore. Una squadra che evidenzia il carattere internazionale e interdisciplinare del progetto.