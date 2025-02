Archeologia, il ministro Giuli annuncia: Scoperto un nuovo grande affresco a Pompei

“Mercoledì 26 febbraio, alle 10,30, il direttore degli scavi di Pompei illustrerà i risultati degli ultimi scavi dell’area centrale della città con una scoperta inattesa, un grande affresco: una mega olografia nel linguaggio tecnico, a tema dionisiaco festante”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli durante un incontro con la stampa estera.

Per il Ministro “ciò dimostra come a Pompei non si possa distinguere schematicamente tra arte, architettura, vita quotidiana, ritualità perché si tratta di un’unica vita pulsante che può insegnare tante cose ancora oggi e merita tutti gli sforzi per la conservazione e l’accessibilità di un patrimonio unico e anche per questo il Governo ha stanziato ulteriori fondi per un importo complessivo di 33 milioni di euro per interventi strategici di scavo, manutenzione programmata e valorizzazione della città antica e del suo territorio. Con un po’ di emozione il direttore ha detto che quando noi non ci saremo più gli storici dell’arte antica ancora scriveranno di quello che stiamo per mostrare al mondo”.