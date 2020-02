Archeologia, martedì la riapertura di tre domus col ministro Franceschini: ecco le prime foto

Attesa a Pompei per la riapertura al pubblico, martedì prossimo, di tre importanti domus e la conclusione della messa in sicurezza degli Scavi. Per l’occasione sarà presente anche il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. Insieme a lui il Direttore del parco archeologico, Massimo Osanna, che su instagram ha pubblicato le prime immagini di alcune delle meraviglie che saranno prestissimo restituite al pubblico.

“Ultimi ritocchi prima dell’inaugurazione…si riapre la casa degli Amanti, chiusa da 40 anni!” scrive Osanna postando queste due foto.

In un altro post si legge: “Tra gli edifici appena restaurati nella Regio I (e che si riapriranno a breve) c’è anche la bottega del Garum. Un luogo destinato alla produzione e vendita di pesce sotto sale e suoi derivati (I, 12, 8)”. Ecco la foto: