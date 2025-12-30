Archeologia, missioni italiane all’estero: via ai contributi Maeci per il 2026

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) sostiene le missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche italiane all’estero, che si estendono cronologicamente dalla preistoria all’epoca medioevale e geograficamente dal mondo greco-romano al Vicino, Medio ed Estremo Oriente, Africa e America latina: un impegno a favore del dialogo interculturale e delle politiche di sviluppo che si traduce in un’attività scientifica e di studio di grande rilievo, a cui si affianca la formazione di operatori locali e il trasferimento di tecnologie in alcuni settori, come il restauro e la tutela del patrimonio culturale, in cui l’eccellenza italiana è riconosciuta a livello internazionale. Le missioni valorizzano il patrimonio culturale dei paesi ospitanti e rafforzano lo sviluppo socio economico dei siti in cui operano favorendo, a livello locale, una maggiore consapevolezza storica e, in aree di crisi, accompagnando percorsi politici di pacificazione. Il MAECI sostiene le missioni attraverso la concessione di contributi tramite la pubblicazione di un bando annuale che regolamenta la presentazione delle richieste, la selezione dei richiedenti e la rendicontazione delle spese sostenute. Per il 2025 sono state sostenute 282 missioni attraverso la concessione di contributi (190) o riconoscimenti istituzionali: due di queste, dispiegate in Bulgaria, hanno ottenuto il prestigioso Riconoscimento Istituzionale del MAECI. Il territorio bulgaro, – sottolinea l’Ambasciata d’Italia a Sofia con una nota – costellato di siti storici di epoca preistorica, tracia, romana, bizantina e medievale, offre agli atenei italiani condizioni ideali per le missioni archeologiche, un importante strumento di diplomazia culturale in grado di rafforzare i legami accademici, sociali e culturali attraverso la riscoperta di un passato comune. E’ stato aperto il portale Archeologia | MAECI, ove gli enti interessati potranno presentare le richieste di contributo per l’anno 2026. Il portale, raggiungibile all’indirizzo https://archeologia.esteri.it, rimarrà aperto fino alle ore 18.00 (ora italiana) dell’8 gennaio 2026. La procedura per la richiesta di contributi è descritta nel bando consultabile al link https://www.esteri.it/wp- content/uploads/2025/12/BANDO- 2026.pdf. Le richieste e i rendiconti vengono presentati tramite il Archeologia | Maeci. Per informazioni: archeologia@esteri.it.