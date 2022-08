Archeologia, nuova luce sull’antico Tempio di Cupra: alle pareti gli stessi colori di Pompei

Sensazionale scoperta nel Parco Archeologico Naturalistico “Civita” di Cupra Marittima nelle Marche dove la prima campagna di scavo, promossa da Soprintendenza e Comune con il coordinamento scientifico dell’Università di Napoli “L’Orientale”, ha portato alla luce i colori originali dell’antico tempio romano di Cupra.

L’edificio religioso fu costruito nel I secolo d. C. e inizialmente decorato in III stile pompeiano, con pareti segnate da grandi riquadri, lo zoccolo giallo, la fascia centrale caratterizzata dal rosso e dal nero, il soffitto azzurro. Sopraggiunti problemi statici, però, resero necessari, appena cent’anni dopo, alcuni sostanziali lavori di restauro. Gli archeologi ritengono che fu proprio in quell’occasione che i magnifici colori originari lasciarono il posto al più freddo marmo secondo lo stile tipico dell’Impero del II secolo d. C.. Il materiale sottratto alle pareti fu probabilmente riutilizzato dai costruttori dell’epoca per la realizzazione del nuovo pavimento. Alle sei colonne dell’esastilo corinzio furono aggiunte semicolonne in muratura, addossate alle pareti laterali, e gocciolatoi a testa di leone, come testimoniano i reperti rinvenuti durante i recenti scavi.

Anche di questo tempio rimangono oggi solo alcune tracce perché nei secoli successivi (non si sa ancora bene quando) la costruzione fu abbattuta. A fine ‘800 parte della muratura fu riutilizzata per costruire un casale i cui resti ancora si ergono sull’antica scalinata del santuario romano.

I reperti riemersi si trovano ora nei laboratori dei tecnici per le fasi di pulizia e restauro. La seconda campagna di scavo, che prenderà il via in primavera, si concentrerà sui due archi e sul lato posteriore del tempio per fare luce sulla decorazione della sua seconda fase.