Archeologia: Ostia Antica, alla Necropoli di Porto le visite guidate teatralizzate

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – Più di trecento spettatori per le visite guidate teatralizzate di Metis Teatro nell’area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, nel fine settimana del 5 e 6 giugno. Si replica, informa in una nota il Parco Archeologico di Ostia Antica, il 19 e il 20 giugno, dalle 10,30 nella Necropoli di Porto (via Monte Spinoncia,52 – Fiumicino, ingresso gratuito) con decine di tombe monumentali allineate lungo la via Flavia, all’ombra di alte chiome di pini.