Archeologia, Papiri di Ercolano decifrati con raggi X e Intelligenza Artificiale

Tecniche avanzate di imaging, intelligenza artificiale, ricerca accademica e una competizione dedicata all’innovazione. È il mix di scienza e filologia che ha permesso di svelare il contenuto di alcuni dei papiri di Ercolano, rotoli o frammenti carbonizzati nell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.,tornati alla luce grazie agli scavi di Ercolano e oggi conservati nella Biblioteca nazionale di Napoli. Un risultato ottenuto nell’ambito della Vesuvius Challenge, competizione scientifica globale lanciata nel 2023 che ha mobilitato ricercatori, ingegneri e appassionati di scienza per realizzare ciò che non era mio stato fatto prima: leggere i rotoli di Ercolano senza aprirli fisicamente.L’iniziativa si è basata su decenni di lavoro condotto da Brent Seales, cofondatore della Vesuvius Challenge e titolare della cattedra Stanley e Karen Pigman di Scienze del Patrimonio presso l‘Università del Kentucky, e da un team di ricercatori con l’EduceLab dell’Università del Kentucky, che aveva dimostrato come il machine learning fosse in grado di individuare l’inchiostro nascosto nelle scansioni a raggi X di papiri carbonizzati. Con questa prova di fattibilità, Seales si è unito a Nat Friedman e Daniel Gross, figure di spicco della Silicon Valley, per lanciare una sfida globale da un milione di dollari pensata per accelerare i progressi. Attraverso la competizione, il team di Seales ha reso disponibili software open source e immagini 3D a raggi X ad alta risoluzione di due rotoli ancora intatti e di numerosi frammenti.

La risposta è stata immediata e rivoluzionaria: quello che era nato come un ambizioso esperimento si è rapidamente trasformato in una svolta che ha consentito di leggere nel giro di pochi mesi le prime lettere dall’interno dei rotoli, dimostrando che il recupero su larga scala era a portata di mano. Le ultime scoperte emerse dai papiri di Ercolano sono due libri del filosofo epicureo Filodemo di Gadara, finora sconosciuti, e ampie parti di un testo di filosofia stoica, scritto da un seguace di Crisippo di Soli o forse da un autore completamente nuovo. La svolta è stata resa possibile grazie a scansioni micro-TC ad altissima risoluzione effettuate presso importanti strutture internazionali, tra cui il Diamond Light Source nel Regno Unito e l’European Synchrotron Radiation Facility (Esrf) in Francia. Il Diamond Light Source utilizza intensi raggi X generati da un sincrotrone per realizzare scansioni ad un livello di risoluzione impossibile da ottenere con le tradizionali strumentazioni di laboratorio. La Vesuvius Challenge ha inoltre potuto beneficiare delle capacità potenziate del primo sincrotrone ad alta energia di quarta generazione dell’Esrf a Grenoble, in Francia, che è entrato in funzione nel 2020 dopo una chiusura di 20 mesi e un investimento di 150 milioni di euro sostenuto da 21 nazioni. “Il fascio prodotto dall’Extremely Brilliant Source è al tempo stesso eccezionalmente sottile e straordinariamente stabile. Questo ci consente di rilevare variazioni estremamente sottili e di ricostruire immagini tomografiche di altissima qualità”, dice Alessandro Mirone dell’Esrf, “il nostro compito è fornire la rappresentazione tridimensionale più precisa possibile. Questi dati costituiscono la base del processo di srotolamento virtuale sviluppato dal team della Vesuvius Challenge, nonché delle loro analisi basate sulle reti neurali”. Le scansioni della Vesuvius Challenge rappresentano il più grande dataset mai prodotto dall’Esrf. Le singole scansioni hanno generato dataset che raggiungono 300 terabyte per rotolo, producendo le più dettagliate mappe tridimensionali dei reperti carbonizzati realizzate finora.

Oggi la Vesuvius Challenge dispone di un team dedicato di ricercatori ed esperti tecnici che forniscono ai partecipanti dati pre-elaborati, nuovi strumenti e un accesso ottimizzato alle scansioni dei rotoli. “La sfida è ancora in corso; abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per leggere i rotoli, e una nuova interfaccia web su scrollprize.org rende più semplice che mai per le persone accedere ai dati e partecipare”, dichiara Giorgio Angelotti, responsabile del progetto. La Vesuvius Challenge è diventata molto più di una semplice competizione: è uno sforzo collaborativo volto a recuperare una biblioteca perduta, alimentato da dati condivisi, innovazione aperta e da una comunità globale unita da un obiettivo comune, quello di riportare in vita le voci dell’antichità. “I rotoli sono sempre stati un progetto nato dalla passione, che riunisce persone provenienti dai contesti più diversi per recuperare frammenti della nostra storia condivisa”, spiega Sean Johnson, ex concorrente che oggi fa parte del team tecnico della Vesuvius Challenge, “dal momento in cui ho visto la mia prima lettera, ne sono rimasto affascinato. Niente è come lo svelamento di un testo che nessuno ha visto per due millenni, insieme a una comunità tanto determinata a portare a termine l’impresa”.

Per secoli, lo studio dei papiri antichi è stato limitato dalla frammentarietà delle testimonianze e dai vincoli fisici imposti dalla fragilità dei reperti. I ricercatori ritengono che il risultato raggiunto oggi segni una svolta decisiva, non soltanto sul piano tecnologico, ma in termini di scopo. Poiché nuovi testi stanno emergendo dai papiri carbonizzati a una velocità senza precedenti, l’attenzione si sta spostando dagli ingegneri e dagli informatici che sviluppano strumenti altamente tecnologici ai papirologi esperti, classicisti e storici, che sono in grado di interpretare, contestualizzare e, in ultima analisi, reintegrare queste opere antiche nel patrimonio culturale dell’umanità. “Non si tratta più soltanto di imaging o machine learning – afferma Brent Seales -, ora abbiamo bisogno di esperti capaci di leggere, ricostruire e comprendere cosa stanno dicendo“. Più di 600 papiri di Ercolano restano ancora chiusi e il loro recupero è diventato un’impresa internazionale che riunisce istituti di ricerca, biblioteche e organizzazioni impegnate nella tutela del patrimonio culturale in Europa e negli Stati Uniti, con l’obiettivo di ricostruire una delle più importanti biblioteche sopravvissute del mondo antico. “Oggi stiamo ascoltando voci che sono rimaste in silenzio per duemila anni – conclude Seales -, per la prima volta le stiamo riportando alla luce e le stiamo leggendo, ma, cosa ancora più importante, stiamo iniziando a comprenderle”.