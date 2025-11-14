Archeologia, viaggio tra le mura dell’antica Velia grazie alla realtà virtuale

Visitare il Parco archeologico di Velia non è mai stato così sorprendente. Con Immersive Velia, il nuovo tour virtuale promosso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la storia torna a vivere grazie alla realtà virtuale. Basta indossare un visore per ritrovarsi all’improvviso tra le strade dell’antica polis della Magna Grecia, osservare da vicino templi, piazze e luoghi sacri, e respirare l’atmosfera di Elea–Velia come se il tempo non fosse mai passato.

Al centro dell’esperienza ci sono i visori Oculus Quest 3, affiancati da ricostruzioni 3D e animazioni immersive che trasformano il percorso di visita in un viaggio multisensoriale. Non si tratta solo di guardare reperti e rovine: qui si può camminare virtualmente nella città antica, esplorare i suoi spazi e immaginare i dialoghi dei filosofi che l’hanno resa celebre nel mondo antico.

Un ruolo chiave nella realizzazione del progetto lo hanno avuto i giovani volontari del Servizio Civile Universale, che ogni giorno affiancano le attività del Parco e contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale. Grazie al loro supporto, Immersive Velia è oggi una realtà accessibile a tutti i visitatori.

Il risultato è un modo nuovo e coinvolgente di scoprire Velia: la tecnologia diventa ponte tra passato e presente, offrendo una prospettiva fresca e innovativa su uno dei luoghi più affascinanti del Cilento.

Il servizio è disponibile dalle ore 9:30 alle ore 13:30, esclusivamente su prenotazione obbligatoria alla mail pa-paeve.promozione@cultura.gov.it, dal giovedì al sabato e la prima domenica del mese. L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso ai Parchi e nell’abbonamento Paestum&Velia e non prevede costi aggiuntivi. Il numero dei visori è limitato, pertanto possono partecipare massimo 10 persone all’ora.