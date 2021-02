Archeologia, Zuchtriegel da Paestum a Pompei: Racconterò la bellezza e le eccellenze del Paese

“Questo incarico per me significa soprattutto guidare una squadra di altissimo livello, non solo per raccontare la bellezza, ma anche le eccellenze del Paese che è apripista nella tutela e nella ricerca. Questo è il compito per cui lavorerò e sono sicuro che la squadra vincerà”. Sono queste le prime parole di Gabriel Zuchtriegel, neo direttore del Parco archeologico di Pompei. L’annuncio è stato dato dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, nel corso di una conferenza stampa al Colosseo insieme a Zuchtriegel, che ha ringraziato Franceschini, e Massimo Osanna, già direttore di Pompei e oggi a capo della direzione generale Musei. Tedesco con cittadinanza italiana, Zuchtriegel, 39 anni, è direttore del Parco archeologico di Paestum, di cui ora prenderà l’interim fino alla nomina di un nuovo direttore che verrà scelto con bando internazionale.

“Gabriel Zuchtriegel in questi anni ha cambiato Paestum con l’aumento dei visitatori e la riapertura di molti luoghi. Il bilancio è cresciuto moltissimo e anche Paestum è diventata un modello di grande cambiamento. Oggi i suoi risultati sono a disposizione di Pompei” ha detto il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, subito dopo aver annunciato la nomina di Gabriel Zuchtriegel a direttore del Parco archeologico di Pompei. “Quando è stato nominato- ha ricordato Franceschini- c’erano state polemiche perché dicevano che era troppo giovane e perché era tedesco, invece ha convinto tutti con le sue buone idee ma anche con la risolutezza di portare a casa i risultati”.